المواصفات والمقاييس تواصل عملية فحص العينات لغايات منح شهادة الجودة الفلسطينية

نابلس / سما /

قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس من خلال مكتبها في نابلس وخلال شهر كانون ثاني 2018، بالعديد من الزيارات الميدانية للمصانع في المحافظة، حيث اوضحت م.عبير ابو حجله مدير مكتب نابلس: تمكن طاقم المكتب خلال الشهر الاول لهذا العام من سحب (14) عينة للمصانع الحاصلة على شهادات المؤسسة والتدقيق على انظمة ادارة الجودة داخل المنشآت الصناعية، كان معظمها في مجال الاغذية والانشاءات والصناعات الهندسية بغرض منح او تجديد شهادات المؤسسة، مضيفه ان المؤسسة تقوم خلال العام بعدة زيارات من اجل اجراء الفحوصات الفنية لتلك المنتجات للتأكد من تحقيق المنتج لمتطلبات منح الشهادة، من خلال فحص العينات في مختبرات معتمدة.

كما وقامت باجراء (10) فحوصات في مجال المطابقة لغرض المستوردات، للتأكد من مطابقة العينات للتعليمات الفنية الالزامية والمواصفات ذات العلاقة، بهدف حماية المستهلك، واجراء (4) فحوصات في مجال الكشف على الانظمة التشغيلية ، والمصادقة على (59) بطاقة بيان وفق متطلبات المواصفة الفلسطينية، ومعايرة (4) محطات وقود.