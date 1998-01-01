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صيدم يطلق بطولة "الراحل مروان شرف" المدرسية لكرة القدم في غزة

الخميس 01 مارس 2018 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أطلق وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الخميس، بطولة دوري كرة القدم لمديريات التربية في قطاع غزة للمرحلة الثانوية تحت اسم "الراحل التربوي مروان شرف"، وذلك على أرض ملعب فلسطين في مدينة غزة، برعاية شركة "الوطنية موبايل".

وحضر إطلاق البطولة وكيل وزارة التربية، رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي بصري صالح، وزياد ثابت، ومدير عام شركة الوطنية موبايل في غزة هيثم أبو شعبان، وممثلو اللجنة الأولمبية الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وعدد من المسؤولين، وممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية.

وأعلن صيدم عن تسمية هذه البطولة التي ستغدو تقليدا سنويا باسم الراحل شرف، تخليدا لذكراه وتكريما لعطائه، مشيرا إلى "أن دعم الرياضة المدرسية والجامعية على سلم أولوياتنا، وسنعمل من خلال الاتحادين الرياضي المدرسي والجامعي على توفير كافة المقومات التي تضمن النهوض بالواقع الرياضي، ودعم المواهب الرياضية من أجل رفع اسم فلسطين عاليا في المحافل العربية والإقليمية والدولية؛ بعد أن نجحت الرياضة الفلسطينية في إيجاد موطئ قدم لها على خارطة الإنجاز عبر ما تحقق في عديد الرياضات وخاصة في كرة القدم".

من جانبه، أكد أبو شعبان أن إطلاق هذه البطولة يبرهن على الوفاء النبيل للكوادر التربوية، التي أسهمت في خدمة المسيرة التعليمية.

من جهته، قال مدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور: إن هذه البطولة ستكون سنوية، وستقام البطولة بنظام المجموعات، وستستمر على مدار أسبوعين؛ ويتولى التحكيم فيها نخبة من الحكام المعتمدين من اتحاد كرة القدم.

#صبري صيدم #مروان شرف #بطولة

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