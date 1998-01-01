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6 حالات صحية تعرقل الحياة الزوجية

الخميس 01 مارس 2018 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 حالات صحية تعرقل الحياة الزوجية



عالم الفن

هناك حالات صحية ذات أثر سلبي على العلاقة الزوجية بين الزوجين، لذا نستعرض أبرز هذه الحالات التي بدورها تؤثر على العلاقة الزوجية :

مرض السكري
من المعروف عن داء السكري أنه يؤثّر على العلاقة الزوجية، وقد يتسبب في امتناع الزوجين عن ممارسة العلاقة الحميمية.
فارتفاع السكر في الدم، يضرّ الأوعية الدموية والأعصاب، مع مرور الوقت، ما يعيق تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية؛ وهذا يؤدي إلى الضعف الجنسي عند الرجال، وفقدان الرغبة الجنسية عند النساء.

أمراض القلب
إن المشكلة التي تقف وراء الإصابة بأمراض القلب تعود إلى تضرر الأوعية الدموية، ما يؤثّر سلبا على الحياة الجنسية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأدوية التي يتمّ تناولها لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم تسبب مشكلات صحية قد تعيق نجاح العلاقة الحميمة بين الزوجين.

السرطان
الإصابة بالسرطان تقتل كل حميمية بين الزوجين، وإذا حاولا إعادة ترميم العلاقة الزوجية، فإن العلاجات التي يتلقّاها مريض السرطان قد تمنعه من ذلك، خصوصا العلاج الكيميائي، الذي يؤثّر سلبا على الأعصاب وعلى كل أعضاء الجسم، مسببا ضعفا جنسيا قويا.

مشاكل هرمونية
قد يكون الافتقار لبعض الهرمونات، سببا أساسيا في فتور الرّغبة الجنسية، وعدم الوصول إلى الحالة المطلوبة.
كما أنّ إهمال هذه الحالة الصحّية تؤثّر سلبا على العلاقة الحميمة على المدى البعيد، وقد يؤدّي إلى امتناع الزوجين.

المعاناة من ألم مزمن
من الصّعب التفكير بممارسة العلاقة الحميمة، في حال المعاناة من ألمٍ مستمرّ، ويشار إلى أن بعض الأدوية قد تكون سبباً في ذلك نظراً للآثار الجانبية التي تسببها.

فقدان السيطرة على المثانة
بالرغم من أن هذه المشكلة تعتبر أكثر شيوعاً لدى كبار السن خصوصا النساء، إلا أن بعض المشاكل الصحية أو ضعفا شديداً في العضلات، قد يسبب هذه المشكلة التي تعيق نجاح العلاقة الحميمة.
ولأن أي ضغط إضافي على البطن قد يؤدي إلى تسرب البول، فإن هذه الحالة الصحية تؤثر مباشرة على العلاقة الحميمة.

هذه الحالات الصحّية الـ6 لا بدّ من عدم إهمالها وإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على علاقة حميمة ناجحة مع الشريك.

#الحياة الزوجية

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