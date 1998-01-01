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براءة حسن الرداد وإيمي سمير غانم من اتهامهما بالنصب

الخميس 01 مارس 2018 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
براءة حسن الرداد وإيمي سمير غانم من اتهامهما بالنصب



عالم الفن

قضت محكمة جنح الدقي ببراءة الفنان المصري حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم من تهمة النصب الموجة إليهما، وقد كان الرداد قد صرح مسبقاً أنه تعرض هو وكل فريق عمل مسلسل "نوح " للنصب من المنتج إيهاب طلعت، وتقدم ضده ببلاغ، كما قدم ضده شكوى بالنقابة.

القضية أقامها المنتج إيهاب طلعت ضد الفنانين بسبب مسلسل "نوح"، الذي تم وقفه وكان من المقرر عرضه في رمضان 2017، وقال في الدعوى أن محمد نبيل الشهير بحسن الرداد، وأمل غانم الشهيرة بإيمي سمير غانم نصبا عليه في معاملات مادية.

يذكر أن مسلسل "نوح" كان من المقرر عرضه في رمضان 2017، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي وبطولة حسن الرداد، إيمى سمير غانم، مريم حسن، روجينا، رانيا منصور، عزت أبو عوف، هيدى كرم، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول رحلة شاب يترك الإسماعيلية ليعيش في القاهرة.


 

#حسن الرداد #إيمي سمير غانم #النصب

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