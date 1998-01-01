جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

ارتفاع بنسبة 0.73% على مؤشر بورصة فلسطين

الخميس 01 مارس 2018 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع بنسبة 0.73% على مؤشر بورصة فلسطين



رام الله / سما /

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.73%، اليوم الخميس، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 793 ألف دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 588.86 نقطة، مرتفعا 4.25 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.80%، مع انخفاض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.01%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.53%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 495 ألف سهم، في 255 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 22 شركة، ارتفع منها سهم 13 شركة، وانخفض سهم 7 شركات، واستقر سهم شركتي التأمين الوطنية، والفلسطينية للاستثمار والإنماء.

والشركات الرابحة كانت: المجموعة الأهلية للتأمين، والعربية لصناعة الدهانات، وفلسطين للاستثمار العقاري، والمؤسسة العربية للفنادق، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والفلسطينية للكهرباء، وترست العالمية للتأمين، والاتصالات الفلسطينية، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، وبنك القدس.

وتراجع سهم شركات الاتحاد للإعمار والاستثمار، والعالمية المتحدة للتأمين، والقدس للمستحضرات الطبية، والتكافل الفلسطينية للتأمين، والبنك الوطني، وسجاير القدس، وبنك فلسطين.

#بورصة فلسطين #الاستثمار

أخبار ذات صلة

ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.45%

a86daf5fdaf201bff630fbfbc9a20781

ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.05%

مؤشر بورصة 'فلسطين' يرتفع بنسبة 0.39%

انخفاض في مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.28%

انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.14%

انخفاض بنسبة 0.09% على مؤشر بورصة فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

هنية وقيادات حماس يعودون إلى غزة

بالصور : جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة ومنظومات قتالية جديدة

بن سلمان إلى مصر.. 20 سيارة خاصة و6 أخرى محملة بالأغراض الخاصة تسبقه للقاهرة

لأول مرة منذ شهور .. تراجع على أسعار البنزين والسولار في الاسواق الفلسطينية

أوروبا تسابق الزمن لمحاولة تعديل "صفقة القرن"

مسؤول اسرائيلي : سنقول للسيسي "تفضل" إذا احتاج إدخال قوات لسيناء

شاهد: فيديو جديد يوثق إطلاق النار على السراديح من مسافة صفر

الأخبار الرئيسية

اسرى لدى القسام

ألمانيا تتوسط لصفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل

هنية مع الوفد المصري

هنية يلتقي الوفد الأمني المصري بغزة

ترامب والرئيس عباس

يديعوت: ترامب يوافق على اقامة دولة فلسطينية لكن بشرط

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم إحباطه هجوم على حدود قطاع غزة

السيسي ونتنياهو

مسؤول اسرائيلي : سنقول للسيسي "تفضل" إذا احتاج إدخال قوات لسيناء

الاتصالات الفلسطينية