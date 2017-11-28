الهيئة التنسيقية لحركة الفلاحين الفلسطينية تعقد اجتماعها في رام الله

رام الله / سما /

عقدت الهيئة التنسيقية لحركة الفلاحين الفلسطينية، اجتماعاً في مقر اتحاد لجان العمل الزراعي في رام الله بحضور كافة أعضاء الهيئة من كافة المحافظات، وذلك لنقاش مسودة النظام الداخلي للحركة، والتعديل على المسودة المقترحة، تحضيراً لاعتماد النظام الداخلي في المؤتمر القادم لحركة الفلاحين الفلسطينية. وجرى خلال الاجتماع نقاش أولى لخطة عمل الحركة خلال العام 2018 وتم الاتفاق على أن تكون اجتماعات الهيئة التنسيقية شهرية لمتابعة ملف حركة الفلاحين في فلسطين والمنطقة العربية.

يشار إلى أن الإعلان عن انطلاق حركة الفلاحين الفلسطينية، تم في نهاية العام الماضي من خلال مؤتمر عقد برام الله بتاريخ 28/11/2017، وهي امتداد لحركة الفلاحين العالمية "لا فيا كمبسينا"، وتتكون من منظمات شعبية تضم في إطار عضويتها 200 مليون من الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين والفلاحين بدون أرض والشعوب الأصلية والمزارعين المهاجرين والعاملين في الصيد التقليدي والصناعة التقليدية، تأسست في عام 1993، ويمثل فلسطين في الحركة اتحاد لجان العمل الزراعي الذي حصل على عضويتها في العام 2013.

وتعتبر أهم الحقوق التي تناضل من أجلها الحركة على المستوى الوطني، فضح ممارسات وانتهاكات الإحتلال ضد الأرض والإنسان الفلسطيني على المستوى الدولي وحشد التأييد الدولي لحقوق المزارع الفلسطيني، والنضال من أجل إحقاق حقوق الفلاحين بأن يكونوا جزء من صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين والرعاية الصحية، كما ستناضل من أجل تأسيس صندوق لدعم وتعويض المزارعين عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والعمل الحثيث من أجل رفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة بما يتلاءم وحجم مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي وأهميته الوطنية والتاريخية.