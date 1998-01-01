جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يلتقي الوفد الأمني المصري بغزة

الخميس 01 مارس 2018 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يلتقي الوفد الأمني المصري بغزة



غزة / سما /

 التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، مع الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة منذ أيام لبحث ملفات تطبيق خطوات المصالحة.

وشارك في اللقاء عن حركة حماس خليل الحية وفتحي حماد من أعضاء المكتب السياسي، اللذين رافقا هنية في زيارته الأخيرة للقاهرة، والتي استمرت نحو ثلاثة أسابيع. حيث عادوا أمس إلى القطاع بعد مباحثات طويلة مع المسؤولين المصريين، إضافة لعقد اجتماعات للمكتب السياسي للحركة.

ويضم الوفد المصري اللواء سامح نبيل، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، إلى جانب القنصل العام لدى السلطة الفلسطينية خالد سامي، والعميد في جهاز المخابرات عبد الهادي فرج.

ويجري الوفد منذ أيام لقاءات مع مسؤولين من حركة حماس، ووزراء في حكومة التوافق، لمحاولة حل جميع العقبات التي تواجه ملف تمكين الحكومة من أداء مهامها كاملةً بغزة دون أي خلافات.

#هنية #الوفد الامني المصري #غزة

أخبار ذات صلة

رئيس الوفد المصري مع هنية

صور: عودة وفد حماس إلى قطاع غزة و الوفد المصري يلتقي هنية

الوفد المصري

الوفد الأمني المصري يواصل لقاءاته بغزة ويلتقي مدير المعابر لوضع آلية لعمل معبر رفح

الوفد المصري يلتقي "السنوار" لبحث آليات المصالحة بغزة

السنوار

السنوار يستقبل الوفد الأمني المصري في غزة

وفد امني مصري- ارشيف

غزة: أبو عمرو يطلع الوفد الأمني المصري على تطورات المصالحة

الوفد الامني المصري

تزامنا مع وصول الوفد الأمني المصري.. وفد وزاري من حكومة الوفاق يصل غزة اليوم

الأكثر قراءة اليوم

هنية وقيادات حماس يعودون إلى غزة

بالصور : جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة ومنظومات قتالية جديدة

بن سلمان إلى مصر.. 20 سيارة خاصة و6 أخرى محملة بالأغراض الخاصة تسبقه للقاهرة

لأول مرة منذ شهور .. تراجع على أسعار البنزين والسولار في الاسواق الفلسطينية

مسؤول اسرائيلي : سنقول للسيسي "تفضل" إذا احتاج إدخال قوات لسيناء

شاهد: فيديو جديد يوثق إطلاق النار على السراديح من مسافة صفر

اسرائيل : الحرب القادمة مع لبنان ستكون مدمرة و تنتهي بقتل نصرالله

الأخبار الرئيسية

ترامب والرئيس عباس

يديعوت: ترامب يوافق على اقامة دولة فلسطينية لكن بشرط

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم إحباطه هجوم على حدود قطاع غزة

السيسي ونتنياهو

مسؤول اسرائيلي : سنقول للسيسي "تفضل" إذا احتاج إدخال قوات لسيناء

أوروبا تسابق الزمن لمحاولة تعديل "صفقة القرن"

جنود الاحتلال

بالصور : جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة ومنظومات قتالية جديدة

الاتصالات الفلسطينية