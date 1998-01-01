كيف تحافظ على إخلاصك لزوجتك

وكالات / سما /

يعتبر الإخلاص بين الرجل والمرأة من أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح علاقتهما واستمراريتها واستقرارها، إذ لا بد من أن يتواجد هذا العنصر الهام في أي علاقة زوجية سليمة حتى ينعم طرفي هذه العلاقة بحياة خالية من المنغصات والمشاكل.

وقد يضطر الرجل في الكثير من الأحيان للسفر طلباً للرزق وتحسين حالة عائلته المادية، تاركاً زوجته وأسرته وراءه، الأمر الذي قد يعرضه لمواقف معينة تضع إخلاصه لزوجته على المحك، لذا فقد أورد موقع "فاميلي شير" الإلكتروني 4 سبل ليحافظ الرجل على إخلاصه لشريكة حياته أثناء سفره، على النحو التالي:

1- ابق على تواصل مع زوجتك

على الرغم من كونك بعيداً عن زوجتك، يمكنك أن تبقى على تواصل دائم معها أثناء سفرك بفضل التكنولوجيا الحديثة التي جعلت من العالم مكاناً صغيراً جداً، واظب على الاتصال بزوجتك بالهاتف أو عبر التطبيقات المرئية الأخرى بشكل يومي فهذا سيولد لديها شعوراً بأنك قريب منها، ويبعد عنك شبح الشعور بالاغتراب والاشتياق.

2- واصل العمل

لا تستسلم لمشاعر الشوق لزوجتك وخاصة إن كان لديك أوقات فراغ كثيرة تجعلك تفكر بها على الدوام، وإنما حاول أن تشغل نفسك بعملك قدر المستطاع وأن تمارس نشاطات مفيدة في وقت الفراغ. تجنب ارتياد الأماكن التي يمكن أن تتعرف على نساء أخريات فيها وتنجذب نحوهن، وتذكر بأنك متزوج من امرأة تحبها وعليك أن تكون مخلصاً لها.

3- احتفظ بصورة زوجتك في مكان العمل

حاول أن تحتفظ بصورة زوجتك في مكان بارز في مكان العمل والإقامة، لأن رؤيتك لصورتها يذكرك بحبك لها، ويمنعك من الانجرار وراء أي إغراء من أي امرأة قد تقابلها سواء أكان في موقع عملك أو في الأماكن العامة التي قد تتواجد فيها.

4- كوّن صداقات جديدة

إن تكوين صداقات جديدة أثناء سفرك يتيح لك الفرصة لقضاء المزيد من الوقت برفقتهم، والانخراط معهم في نشاطات مفيدة تجنبك التفكير بأي امرأة أخرى غير زوجتك.