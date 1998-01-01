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جمعية مركز الشباب الفلسطيني تشرع بتوزيع اجهزة تدفئة على الآسر الفقيرة

الخميس 01 مارس 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وزعت جمعية "مركز الشباب الفلسطيني" في منطقة شرق غزة "دفايات" على شريحة من المحتاجين وبعض الآسر الفقيرة في المنطقة، وذلك في إطار مشاريعها التى تنفذها بين الفينة والأخرى التخفيف عن كاهل المجتمع والمواطنين

وقال مدير الجمعية أ. ماجد الحلو :"إن هذا العمل يندرج ضمن سلسة من المساعدات والخدمات التي تقدمها الجمعية ، وكذلك في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتعففة، والوقوف بجانبها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهالي غزة، حيث تم توزيع عدد (200) دفاية.

  وشكر الحلو كافة الجهات الداعمة لمشاريع الجمعية في مساندة الفقراء، مشدد على أن جمعيته ستستمر في أنشطتها ومشاريعها من أجل التخفيف عن الناس ومعانتهم، منوهاً لضرورة العمل على مبدأ التكافل الاجتماعي والشراكة في عمل الخير بين جميع شرائح شعبنا الفلسطيني.

 من جانبهم، عبر عدد من المستفيدين من المشروع عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجمعية مركز الشباب الفلسطيني علي جهودها المستمرة في التخفيف من معانتهم في ظل الحصار المتواصل.

وفي السياق ذاته تنفذ الجمعية حاليا مشروع "الدعم النفسي للأطفال   بالتنسيق والتعاون مع المستشفى الأهلي العربي بغزة.

وقالت أ. نايفة سهيل منسقة المشروع  أنه تم تنفيذ  اللقاء الأول ضمن برنامج الدعم النفسي للأطفال في منطقة شرق غزة ، حيث اشتمل على العديد من الفقرات والبرامج، و تقديم ما يلزم للأطفال المشاركين والبالغ عددهم 25 طفل، وقد أعرب الأطفال عن سعادتهم وفرحتهم بهذا البرنامج في الظروف الصعبة التي يعيشونها، ومقدمين شكرهم الى طواقم المستشفى الأهلى على  قدم لهم  

#مركز الشباب

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