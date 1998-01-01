جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

لأول مرة منذ شهور .. تراجع على أسعار البنزين والسولار في الاسواق الفلسطينية

الخميس 01 مارس 2018 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ شهور .. تراجع على أسعار البنزين والسولار في الاسواق الفلسطينية



رام الله / سما /

أعلنت الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، عن أسعار المحروقات في السوق المحلية عن شهر مارس آذار المقبل.

وجاء الأسعار على النحو التالي:

- تراجع سعر ليتر البنزين (95 أوكتان) إلى 6.10 شيكل لشر آذار، مقارنة مع 6.23 شيكلا وفق أسعار شباط الجاري.

- تراجع سعر ليتر الديزل (السولار)، إلى 5.72 شيكلا لشهر آذار مقارنة مع 5.79 شيكلا وفق أسعار شباط الجاري.

- تراجع سعر ليتر البنزين (98 اوكتان)، إلى 6.62 شيكلا لشهر آذار، مقارنة مع 6.74 شيكلا وفق أسعار الشهر الجاري.

في المقابل، جاءت أسعار الغاز بأحجام الاسطونات الثلاث المباعة في السوق الفلسطينية، على النحو التالي: 

- 5 كغم مقابل 25 شيكل.
- 12 كغم مقابل 61 شيكل.
- 48 كغم مقابل 244 شيكل.

وطالبت الوزارة اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#أسعار #البنزين #انخفاض

أخبار ذات صلة

تراجع أسعار البنزين في فلسطين لأول مرة منذ خمسة شهور

فلسطين: ارتفاع أسعار البنزين هذه الليلة

ارتفاع على أسعار البنزين الشهر المُقبل

ارتفاع أسعار البنزين مطلع الشهر القادم

التايمز: توقعات بأن تصبح أسعار البنزين والديزل أرخص من قنينة ماء

تراجع أسعار الذهب

الأكثر قراءة اليوم

هنية وقيادات حماس يعودون إلى غزة

بالصور : جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة ومنظومات قتالية جديدة

بن سلمان إلى مصر.. 20 سيارة خاصة و6 أخرى محملة بالأغراض الخاصة تسبقه للقاهرة

لأول مرة منذ شهور .. تراجع على أسعار البنزين والسولار في الاسواق الفلسطينية

أوروبا تسابق الزمن لمحاولة تعديل "صفقة القرن"

مسؤول اسرائيلي : سنقول للسيسي "تفضل" إذا احتاج إدخال قوات لسيناء

شاهد: فيديو جديد يوثق إطلاق النار على السراديح من مسافة صفر

الأخبار الرئيسية

اسرى لدى القسام

ألمانيا تتوسط لصفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل

هنية مع الوفد المصري

هنية يلتقي الوفد الأمني المصري بغزة

ترامب والرئيس عباس

يديعوت: ترامب يوافق على اقامة دولة فلسطينية لكن بشرط

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم إحباطه هجوم على حدود قطاع غزة

السيسي ونتنياهو

مسؤول اسرائيلي : سنقول للسيسي "تفضل" إذا احتاج إدخال قوات لسيناء

الاتصالات الفلسطينية