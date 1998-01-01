لأول مرة منذ شهور .. تراجع على أسعار البنزين والسولار في الاسواق الفلسطينية

رام الله / سما /

أعلنت الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، عن أسعار المحروقات في السوق المحلية عن شهر مارس آذار المقبل.

وجاء الأسعار على النحو التالي:

- تراجع سعر ليتر البنزين (95 أوكتان) إلى 6.10 شيكل لشر آذار، مقارنة مع 6.23 شيكلا وفق أسعار شباط الجاري.

- تراجع سعر ليتر الديزل (السولار)، إلى 5.72 شيكلا لشهر آذار مقارنة مع 5.79 شيكلا وفق أسعار شباط الجاري.

- تراجع سعر ليتر البنزين (98 اوكتان)، إلى 6.62 شيكلا لشهر آذار، مقارنة مع 6.74 شيكلا وفق أسعار الشهر الجاري.

في المقابل، جاءت أسعار الغاز بأحجام الاسطونات الثلاث المباعة في السوق الفلسطينية، على النحو التالي:

- 5 كغم مقابل 25 شيكل.

- 12 كغم مقابل 61 شيكل.

- 48 كغم مقابل 244 شيكل.

وطالبت الوزارة اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية.