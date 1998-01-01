الأمير وليام يزور فلسطين و إسرائيل والأردن في الصيف

القدس المحتلة / سما /

كشفت السفارة البريطانية في تل أبيب، اليوم الخميس، أن الأمير وليام دوق كامبريدج، سيزور فلسطين وإسرائيل والأردن خلال صيف هذا العام.

ونقلت القناة العاشرة عن السفارة، قولها إن الزيارة سيحدد موعدها في وقت لاحق، وأن الأمير وليام سيلتقي خلالها بالمسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين والأردنيين.

ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الإعلان، واعتبر أن زيارة الأمير وليام تاريخية، وأنها الأولى من نوعها، وستلقى تعاطفا كبيرا. مشيرا إلى أنه كلف مدير عام وزارة الخارجية بتنسيق الزيارة.