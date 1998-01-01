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الوئام الخيرية تنفذ زيارات ميدانية بحثية لأسر الأيتام المكفولين من المكرمة الملكية

الخميس 01 مارس 2018 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استناداً لخطتنا الاستراتيجية في متابعة الرعاية الشاملة للأيتام ومتابعة الظروف المعيشية المحيطة بهم لمعرفة أهم احتياجاتهم والبقاء دوماً على اطلاع بهم والقرب منهم، نفذ فريق قسم الأيتام في جمعية الوئام الخيرية زيارات ميدانية لأمهات الأطفال الأيتام بهدف المتابعة المستمرة لهم وعمل دراسات ميدانية وبحثية عن أوضاعهم الاجتماعية والصحية والنفسية، بالإضافة لقياس الآثار الايجابية على نفسيتهم وحياتهم التي أثّرت عليهم من خلال المكرمة الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وقال المهندس "محمد أبو مرعي" رئيس جمعية الوئام الخيرية: "أننا وارتكازاً لرؤيتنا وخطتنا الاستراتيجية في الرعاية الشاملة للأيتام، ينفذ طواقم جمعية الوئام زيارات ميدانية بحثية لأوضاعهم المعيشية وظروف حياتهم لقياس الآثار التي أنتجتها الرعاية لهم، ومعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم .

#الوئام الخيرية

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