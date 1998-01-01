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يديعوت: ترامب يوافق على اقامة دولة فلسطينية لكن بشرط

الخميس 01 مارس 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: ترامب يوافق على اقامة دولة فلسطينية لكن بشرط



واشنطن / وكالات /

ذكرت صحيفة يديعوت الاسرائيلية ان الرئيس الامريكي ترامب  يتعرض لضغوطات أوروبية  للقبول بمبدأ دولة فلسطينية على حدود 67 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

وبحسب الصحيفة فإن الفلسطينيين استطاعوا إقناع الأوروبيين بالتدخل في القضية الفلسطينية بشكل مكثف. وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة ثقة عميقة تولدت بين الإدارة الأمريكية والفلسطينيين بعد إعلان ترامب

 وأضافت الصحيفة أن القدس هي الموضوع الأكثر حساسية في الطرح الأوروبي بالنسبة لترامب. وختمت الصحيفة بالقول إن ترامب ليس لديه مشكلة في دولة فلسطينية ولكنه يعارض أن تكون القدس عاصمة لها

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل وأضاف أن القرار يعكس "مقاربة جديدة" إزاء النزاع العربي الإسرائيلي". ويكون ترامب بذلك قد اتخذ قرارا أرجأ كل الرؤساء الأمريكيين اتخاذه منذ العام 1995، مؤكدا أنه إنما يفي بوعد "فشل" سلفاؤه بالوفاء به.

#ترامب #فلسطين #القدس

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