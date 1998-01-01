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إقامة أول شبكة للهواتف المحمولة على القمر

الخميس 01 مارس 2018 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقامة أول شبكة للهواتف المحمولة على القمر



وكالات / سما /

تقام على سطح القمر العام المقبل أول شبكة للهواتف المحمولة تتيح بثا عالي التقنية من سطح القمر إلى الأرض في إطار مشروع لدعم أول بعثة للقمر ممولة من القطاع الخاص.

وقالت شركتا فودافون ألمانيا ونوكيا لمعدات الشبكات وشركة أودي لصناعة السيارات يوم الثلاثاء إنها تعمل معا لدعم البعثة وذلك بعد مرور 50 عاما على سير أول رواد فضاء من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على سطح القمر.

وقالت فودافون إنها اختارت نوكيا شريكا تكنولوجيا لتطوير شبكة مجهزة للعمل في الفضاء ستكون على هيئة جسم صغير يزن نحو كيلوجرام واحد.

وذكرت فودافون أن الشركات تعمل مع شركة ”بي.تي ساينتستس“ في برلين بهدف إطلاق المهمة في 2019 من كيب كنافيرال على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة سبيس إكس.

#شبكة #هواتف #القمر

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