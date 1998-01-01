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هواوي ترفع سقف التحدي عبر "5 جي"

الخميس 01 مارس 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي ترفع سقف التحدي عبر "5 جي"



وكالات / سما /

كشف شركة هواوي الصينية، خلال المؤتمر العالمي السنوي للجوال المنعقد في برشلونة، أول رقاقة "5 جي" للهواتف الذكية، وفق ما ذكره موقع "بيزن إنسايدر".

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، ريتشارد يو، أن الرقاقة المسماة "بالونغ 05 جي 01" ستكون قادرة على تحميل بيانات بحجم 2.3 غيغابيت في الثانية، مشيرا إلى أن هذه السرعة تتجاوز سرعة "4 جي".

وتابع "قدرة 5 جي على نقل البيانات ستكون أسرع من 10 إلى 100 مرة مقارنة مع 4 جي". وذكر أن هذه الرقاقة ستكون مناسبة جدا لإجراء اتصالات الفيديو عبر الهواتف الذكية، مضيفا "أنها ستكون أكثر سرعة وأمنا".

يشار إلى أن هواوي تعد ثالث مصنع للهواتف في العالم بعد "أبل" الأميركية و"سامسونغ" الكورية الجنوبية.

#هواوي #اجهزة

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