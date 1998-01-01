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بمإمكانكم الان حفظ تغريدات تويتر لمراجعتها لاحقا!

الخميس 01 مارس 2018 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بمإمكانكم الان حفظ تغريدات تويتر لمراجعتها لاحقا!



وكالات / سما /

أعلن موقع تويتر، الأربعاء، عن إضافة خاصية جديدة انتظرها عشاقه لسنوات، تسمح بحفظ التغريدات بشكل شخصي لمطالعتها في وقت لاحق.

وجاء إطلاق خاصية Bookmarks أو "العلامات المرجعية"، بشكل رسمي لجميع المستخدمين، بعد فترة من التجارب بدأت نهاية العام الماضي.

ولطالما طالب مستخدمو تويتر بوجود مثل هذه الخاصية، حيث أن طرق حفظ التغريدات قبلها، كانت عبر الضغط على أحد المفتاحين "إعجاب" أو "تفضيل" بشكل عام، وهو ما قد يبدو غير ملائم لشريحة واسعة من المستخدمين.

وأوضح تويتر أن "العلامات المرجعية" ستكون شخصية، أي أن المستخدم فقط هو من يمكنه الاطلاع عليها، وستكون العلامات مخزنة في الحساب الشخصي، وفقا للترتيب الذي حُفظت به.

كما كشف الموقع عن طريقة حفظ التغريدات، وذلك عبر الضغط على زر "مشاركة" في الركن الأيمن السفلي من التغريدة، ثم اختيار "إضافة تغريدة إلى العلامات المرجعية".

يشار إلى أن زر "مشاركة" الجديد، سيسمح أيضا للمستخدمين بإرسال التغريدات عبر رسالة خاصة أو مشاركة التغريدات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

#تغريدات #تويتر

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