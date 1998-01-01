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بالفيديو.. شابة سعودية تعتدي على شاب بطريقة عنيفة!

الخميس 01 مارس 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. شابة سعودية تعتدي على شاب بطريقة عنيفة!



وكالات / سما /

 انتشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2018، يُظهر فتاةً سعودية ترتدي عباءة، تقوم بالاعتداء على شاب داخل أحد المطاعم.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يدخل أحد المطاعم، وفيما يبدو أنه يقوم بالحديث مع الفتاة قبل أن تبدأ المعركة.

وفجأة قامت الفتاة التي كانت ترتدي زياً سعودياً بقذف الشاب بشيء، يبدو أنه موبايل، قبل أن تطير في الهواء وتضربه بقدمها، ثم قامت بتوجيه عدد من اللكمات له.

تدخَّل أحد الشبان، الذي تواجد في المطعم، وقام بإبعاد الشباب عن الفتاة، قبل أن تتوقف عن مهاجمته.

وبالرغم من أن أسباب الواقعة لا تزال مجهولة إلا أن هاشتاغ #فتاه_تضرب_شاب_بجدة، تصدر على تويتر، فقد انقسم المغردون بين الإعجاب بالشاب الذي قالوا عنه إنه احترم أنوثة المرأة ولم يعتد عليها، وبين من أيد شجاعتها ودفاعها عن نفسها، بحسب وصفهم.

#شاب #ضرب #هجوم

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