جواز السفر الآسيوي: الأفضل عالمياً للمرة الأولى

وكالات / سما /

أصدرت الشركة العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي أند بارتنرز" Henley & Partners تقييمها السنوي لجوازات السفر الأقوى في 2018، وتصدرت سنغافورة واليابان القائمة، علماً أن التقييم يعتمد على عدد البلدان التي يستطيع مواطن معين السفر إليها، من دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة (فيزا).

سنغافورة واليابان تصدرتا القائمة في 2018، بمنح مواطنيهما القدرة على السفر إلى إجمالي 180 بلداً حول العالم، من دون الحاجة إلى تأشيرة سفر.

وتراجعت ألمانيا إلى المرتبة الثانية، للمرة الأولى، بمنح مواطنيها إمكانية السفر إلى 179 بلداً حول العالم، من دون تأشيرة.

وفي المرتبة الثالثة، برزت هذه الدول: فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الدنمارك، فنلندا، السويد، وكوريا الجنوبية.

أما المملكة المتحدة فاحتلت المرتبة الرابعة، مانحة مواطنيها إمكانية السفر إلى 177 بلداً من دون تأشيرة، مقارنة بـ 173 بلداً العام الماضي.

وجواز السفر الأفغاني هو الأضعف عالمياً، بقدرة حامليه على السفر إلى 24 بلداً فقط من دون تأشيرة.

باكستان وسورية واليمن أيضاً في أدنى القائمة العالمية، بينما حققت الإمارات العربية المتحدة نوعاً من التقدم (المرتبة 27)، مانحة هذا العام مواطنيها القدرة على السفر إلى 34 بلداً من دون تأشيرة.

وجاء ترتيب الدول العربية كالتالي: الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 27)، الكويت (المرتبة 59)، قطر (المرتبة 61)، المملكة العربية السعودية (المرتبة 70)، تونس (المرتبة 72)، المغرب (المرتبة 77)، موريتانيا (المرتبة 80)، مصر (المرتبة 87)، الجزائر (المرتبة 90)، الأردن (المرتبة 92)، السودان (المرتبة 95)، فلسطين (المرتبة 96)، لبنان (المرتبة 97)، ليبيا (المرتبة 99)، اليمن (المرتبة 100)، سورية (المرتبة 103)، والعراق (المرتبة 104).