حقيقة خطبة الفنان كاظم الساهر

عالم الفن

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجم العراقى كاظم الساهر، أثناء تواجده في أحد المطاعم الشهيرة في لاس فيجاس بأمريكا، برفقة ابنه وسام وفتاة تدعى سارة.

وحسم الصحفي ربيع هنيدي رئيس قسم الفن في مجلة زهرة الخليج، الجدل الذي أثير خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن أنباء ارتباط الفنان كاظم الساهر.

أوضح هنيدي عبر حسابه على موقع إنستجرام أن وسام نجل الفنان كاظم الساهر، أكد له خبر خطبة والده لفتاة تدعى سارة من تونس.

وقال وسام إن والده لم يتزوج من الفتاة حتى الآن كما أشيع، بل تم خطبتهما فقط.