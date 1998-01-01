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حقيقة خطبة الفنان كاظم الساهر

الخميس 01 مارس 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة خطبة الفنان كاظم الساهر



عالم الفن

 تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجم العراقى كاظم الساهر، أثناء تواجده في أحد المطاعم الشهيرة في لاس فيجاس بأمريكا، برفقة ابنه وسام وفتاة تدعى سارة.

وحسم الصحفي ربيع هنيدي رئيس قسم الفن في مجلة زهرة الخليج، الجدل الذي أثير خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن أنباء ارتباط الفنان كاظم الساهر.

أوضح هنيدي عبر حسابه على موقع إنستجرام أن وسام نجل الفنان كاظم الساهر، أكد له خبر خطبة والده لفتاة تدعى سارة من تونس.

وقال وسام إن والده لم يتزوج من الفتاة حتى الآن كما أشيع، بل تم خطبتهما فقط.

#كاظم الساهر #خطوبة

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