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الكشف عن برنامج الفدائي لمواجهة عُمان

الخميس 01 مارس 2018 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن برنامج الفدائي لمواجهة عُمان



رام الله / سما /

أكَّد الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني الأول، أنَّ معسكر الفريق التدريبي في الجزائر، سيستمر حتى الأحد المقبل.

وقال الجهاز الفني، إنَّ بعثة المنتخب ستتوجه يوم الأحد إلى السعودية، لإقامة معسكر تدريبي آخر، يستمر حتى 20 من آذار الجاري، على أن يتوجَّه بعدها إلى البحرين لخوض مباراة ودية ثانية يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأشار إلى أنَّ المنتخب سيغادر بعدها إلى العاصمة العمانية مسقط، من أجل خوض مباراته الأخيرة بالتصفيات الآسيوية أمام عمان، يوم 27 آذار.

كان المنتخب الوطني، تغلب على المنتخب الأولمبي الجزائري بهدف سامح مراعبة، في أول ظهور للمدير الفني البوليفي خوليو سيزار.

واستأنف المنتخب، أمس الأربعاء، تدريباته الاعتيادية على فترتين؛ حيث يرغب المدرب في الاقتراب أكثر من اللاعبين والتعرف على قدراتهم الفنية، والبدنية، خاصة وأنَّ أمامه شهرًا من العمل حتى موعد لقاء عُمان الأخير بالتصفيات.

وسيخوض الفدائي، مواجهة عُمان بأريحية، بعدما أمَّن الصعود لنهائيات كاس آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

#برنامج #عُمان

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