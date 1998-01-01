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سلطات الاحتلال يمنع حكما غزيا من دخول الضفة

الخميس 01 مارس 2018 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال يمنع حكما غزيا من دخول الضفة



غزة / سما /

منعت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، الحكم الدولي الغزي سامح القصاص من دخول المحافظات الشمالية، استعدادا للمشاركة في إدارة أول مباراة رسمية لطاقم تحكيم فلسطيني في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ورفض الاحتلال إصدار تصريح دخول الضفة للحكم القصاص, ما يعني عدم اكتمال طاقم التحكيم الفلسطيني, الذي يضم براء أبو عيشة للساحة, وأمين الحلبي وعبد السلام حلاوة للخطوط.

وكان الاتحاد الآسيوي قد كلّف طاقم التحكيم الفلسطيني بإدارة لقاء في قيرغيزستان بين آلي أوش (قيرغيزستان) وألتين أسير (تركمانستان)ضمن كأس الاتحاد الآسيوي, يوم السابع من مارس المقبل.

يشار إلى أن القصاص يعتبر حكم الساحة الدولي الوحيد من غزة لعام 2018, والذي اجتاز اختبار النخبة.

#سلطات الاحتلال #حكم

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