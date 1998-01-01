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جيش الاحتلال يزعم إحباطه هجوم على حدود قطاع غزة

الخميس 01 مارس 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يزعم إحباطه هجوم على حدود قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إحباط محاولة هجوم على حدود قطاع غزة. وبحسب بيان الجيش فإن الجنود لاحظوا وجود علم فلسطيني على السياج الأمني مع قطاع غزة، فأطلقوا عليه عدة قذائف ما أدى لانفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة عليه.

وتزعم  إسرائيل ان  الفصائل الفلسطينية تستغل  المظاهرات التي تجري في أيام الجمعة قرب الجدار، لزرع عبوات ناسفة على الجدار وإخفائها بالأعلام الفلسطينية.

وكانت عبوة ناسفة وُضعت بهذه الطريقة، قد انفجرت أثناء مرور جيب عسكري إسرائيلي قبل أسبوعين، ما أدى لإصابة 4 جنود.

ويتهم وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، حركة حماس بالمسؤولية عن جميع الهجمات التي تُنفذ من قطاع غزة.

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