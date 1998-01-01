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رومينيجيه يتحدث عن مستقبل خاميس رودريجيز مع بايرن ميونخ

الخميس 01 مارس 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رومينيجيه يتحدث عن مستقبل خاميس رودريجيز مع بايرن ميونخ



وكالات / سما /

أكد كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني أن كل الخيارات متاحة بشأن التعاقد بشكل نهائي مع الكولومبي خاميس رودريجيز، مشيرًا إلى أن فكرة التعاقد معه كانت موفقة.

وكان خاميس رودريجيز ابن الـ26 عام قد أنضم لصفوف بايرن ميونخ الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين بمبلغ 15 مليون يورو مع إمكانية شرائه بشكل نهائي بمبلغ 42 مليون يورو، قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني.

ويتألق خاميس رودريجيز في الآونة الأخيرة مع المدرب المخضرم يوب هاينكس، مما دفع إدارة بايرن ميونخ للتفكير بالتعاقد معه بشكل نهائي خشية رحيله عقب انتهاء إعارته.

وتحدث رومينيجيه لقناة بايرن ميونخ الرسمية قائلاً “كانت فكرة التعاقد مع خاميس رودريجيز من الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق السابق، وكانت صائبة بالفعل، فاللاعب يقدم مردودًا طيبًا خاصةً مع يوب هاينكس، وأصبح من أهم لاعبي البايرن في الآونة الأخيرة”.

وأضاف “جميع الخيارات متاحة، فاللاعب معار إلينا لمدة موسمين، وبعدها ندفع حوالي 42 مليون يورو كي نتعاقد معه بشكل نهائي، وهو ليس بالمبلغ القليل، ولكننا هادئين لأن يتبقى موسم ونصف على إعارته، وبعدها سنفكر في الخطوة المقبلة”.

 

الجدير بالذكر أن خاميس رودريجيز قد شارك مع بايرن ميونخ هذا الموسم في 25 مباراة، ونجح في إحراز أربعة أهداف، وصنع ثمانية آخرين.

#رومينيجيه #بايرن ميونخ #خاميس رودريغز

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