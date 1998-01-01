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سان جيرمان يجتمع مع كورتوا لخطفه من ريال مدريد

الخميس 01 مارس 2018 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يجتمع مع كورتوا لخطفه من ريال مدريد



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن باريس سان جيرمان دخل على سباق التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحيط جدل كبير حول مستقبل كورتوا مع تشيلسي الذي ينتهي عقده عام 2019، حيث حاول النادي تجديد عقده لعام 2022 لكن اللاعب لم يتخذ قراره حتى الآن.

ويعد ريال مدريد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع كورتوا، لاسيما وأن الأخير ألمح إلى رغبته بالعودة للعاصمة مدريد كون عائلته تقيم هناك.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة بعد أنضم باريس سان جيرمان للمفاوضات لتدعيم مركز حراسة المرمى في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه كيفين تراب وأريولا.

وأضاف التقرير أن مسؤولي النادي الباريسي اجتمعوا مع والد اللاعب يوم الاثنين الماضي في إحدى الفنادق بلندن لمناقشة مسألة نقل كورتوا إلى ملعب حديقة الأمراء.

وأكدت آس على أن اللاعب يفضل ريال مدريد على جميع الأندية الأخرى كونه يسعى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي فشل بالفوز به مع تشيلسي وأتلتيكو مدريد، بينما يفتقد باريس سان جيرمان للخبرة الأوروبية بحسب الصحيفة المدريدية.

#سان جيرمان #ريال مدريد #كورتوا

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