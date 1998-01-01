فيديو.. أتلتيكو مدريد يواصل مطاردة برشلونة بفوز ساحق على ليجانيس

وكالات / سما /

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً ساحقاً على ضيفه ليجانيس برباعية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب واند لحساب الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وواصل أتلتيكو مدريد مطاردة برشلونة المتصدر محققاً انتصاره السادس على التوالي في الليجا، ليبرهن على رغبته في المنافسة حتى الرمق الأخير.

وشهدت المباراة تألق المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان الذي سجل أهداف أتلتيكو مدريد الأربعة خلال المباراة، وهذا أول سوبر هاتريك يسجله اللاعب رفقة الروخي بلانكوس.

وافتتح جريزمان باب التسجيل عند الدقيقة 26، ثم أضاف الهدف الثاني بعد 9 دقائق فقط، وفي الشوط الثاني تمكن من تسجيل ثنائية أخرى بحلول الدقيقتين 56 و67.

وقلص أتلتيكو مدريد الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط بانتظار عما سيسفر عنه لقاء البرسا ولاس بالماس يوم غد الخميس.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 61 وعزز موقعه في وصافة الترتيب، كما وسع الفارق مع غريمه ريال مدريد إلى 10 نقاط، في حين تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 30 وظل في المركز 14.