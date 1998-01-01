جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. أتلتيكو مدريد يواصل مطاردة برشلونة بفوز ساحق على ليجانيس

الخميس 01 مارس 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أتلتيكو مدريد يواصل مطاردة برشلونة بفوز ساحق على ليجانيس



وكالات / سما /

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً ساحقاً على ضيفه ليجانيس برباعية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب واند لحساب الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وواصل أتلتيكو مدريد مطاردة برشلونة المتصدر محققاً انتصاره السادس على التوالي في الليجا، ليبرهن على رغبته في المنافسة حتى الرمق الأخير.

وشهدت المباراة تألق المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان الذي سجل أهداف أتلتيكو مدريد الأربعة خلال المباراة، وهذا أول سوبر هاتريك يسجله اللاعب رفقة الروخي بلانكوس.

وافتتح جريزمان باب التسجيل عند الدقيقة 26، ثم أضاف الهدف الثاني بعد 9 دقائق فقط، وفي الشوط الثاني تمكن من تسجيل ثنائية أخرى بحلول الدقيقتين 56 و67.

وقلص أتلتيكو مدريد الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط بانتظار عما سيسفر عنه لقاء البرسا ولاس بالماس يوم غد الخميس.

 

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 61 وعزز موقعه في وصافة الترتيب، كما وسع الفارق مع غريمه ريال مدريد إلى 10 نقاط، في حين تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 30 وظل في المركز 14.

#أتلتيكو مدريد #ليجانيس

أخبار ذات صلة

بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يواصل مطاردة برشلونة بثلاثية فى فالنسيا

فالنسيا يواصل مطاردة برشلونة بفوز جديد في الليجا

سواريز

فيديو.. برشلونة يعزز صدارته بفوز ثمين على ليجانيس

ريـال مدريد يواصل مطاردة برشلونة بعد فوزه على ملقا

barcelona-3

فيديو.. برشلونة يعاني للفوز على أتلتيكو مدريد

20170219211525-k8OC-U42158579593taD-980x554@MundoDeportivo-Web

بالفيديو .. ميسي يداوي جراح برشلونة بفوز صعب على ليجانيس

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة ومنظومات قتالية جديدة

بن سلمان إلى مصر.. 20 سيارة خاصة و6 أخرى محملة بالأغراض الخاصة تسبقه للقاهرة

لأول مرة منذ شهور .. تراجع على أسعار البنزين والسولار في الاسواق الفلسطينية

أوروبا تسابق الزمن لمحاولة تعديل "صفقة القرن"

مسؤول اسرائيلي : سنقول للسيسي "تفضل" إذا احتاج إدخال قوات لسيناء

﻿«الموساد» صفّى المهدي بن بركة لمصلحة المخابرات المغربية ودفنه في غابة قرب باريس

حقيقة خطبة الفنان كاظم الساهر

الأخبار الرئيسية

اسرى لدى القسام

ألمانيا تتوسط لصفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل

هنية مع الوفد المصري

هنية يلتقي الوفد الأمني المصري بغزة

ترامب والرئيس عباس

يديعوت: ترامب يوافق على اقامة دولة فلسطينية لكن بشرط

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم إحباطه هجوم على حدود قطاع غزة

السيسي ونتنياهو

مسؤول اسرائيلي : سنقول للسيسي "تفضل" إذا احتاج إدخال قوات لسيناء

الاتصالات الفلسطينية