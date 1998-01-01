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بن سلمان إلى مصر.. 20 سيارة خاصة و6 أخرى محملة بالأغراض الخاصة تسبقه للقاهرة

الخميس 01 مارس 2018 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن سلمان إلى مصر.. 20 سيارة خاصة و6 أخرى محملة بالأغراض الخاصة تسبقه للقاهرة



القاهرة / وكالات /

قالت وسائل إعلام مصرية، الخميس 1 مارس/آذار 2018، إن "مقدمة" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصلت إلى مطار القاهرة، مساء الثلاثاء، تمهيداً لزيارة يقوم بها إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يصل بن سلمان إلى القاهرة الأحد القادم، ليلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في زيارة رسمية، قال الإعلام المصري إن هدفها بحث العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات.

ووصلت أكثر من 20 سيارة خاصة، بالإضافة إلى 6 سيارات أثاث، تحمل الأغراض التي سوف يستخدمها ولي العهد السعودي وحاشيته خلال إقامتهم في مصر. 
وأعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، حالة الطوارئ لاستقبال الأمير محمد بن سلمان، حيث أغلق أمن المطار ساحات انتظار السيارات، وتم فتح استراحة كبار الزوار.

وكانت آخر زيارة قام بها بن سلمان للقاهرة، في شهر أبريل/نيسان 2016، تخللها توقيع الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، ومن ثم تنازُل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

تأتي هذه الزيارة، في وقت يستعد فيه بن سلمان للسفر إلى الولايات المتحدة، في زيارة تستمر من يوم 19 مارس/آذار، حتى الأسبوع الأول من أبريل/نيسان.

وكان مصدرٌ بالحكومة السعودية قال في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي واشنطن ونيويورك وبوسطن، مضيفاً أن تفاصيل الجولة لم تحدد بالكامل بعد. وقال المسؤول السعودي إن الزيارة ستشمل أيضاً هيوستون وسان فرانسيسكو.

وتولَّى الأمير محمد ولاية العهد الصيف الماضي، بدلاً من ابن عمه الأمير محمد بن نايف.

وسيبدأ الأمير محمد بن سلمان أيضاً زيارة لبريطانيا، في السابع من مارس/آذار، يُجري خلالها محادثاتٍ مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، عن قضايا مثل التطرف والإصلاح المجتمعي.

وزار بن سلمان مصر 3 مرات خلال عام 2015، التقى فيها السيسي، 15 ديسمبر/كانون الأول، و29 يوليو/تموز، و14 أبريل/نيسان، وكانت جميعها لتوثيق العلاقات بين الدولتين، ولبحث الملفات العربية مثل اليمن وسوريا، وتشكيل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب.

#بن سلمان #القاهرة #زيارة

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