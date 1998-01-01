جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر

مسؤول اسرائيلي : سنقول للسيسي "تفضل" إذا احتاج إدخال قوات لسيناء

الخميس 01 مارس 2018 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اسرائيلي : سنقول للسيسي "تفضل" إذا احتاج إدخال قوات لسيناء



i24NEWS

صادقت إسرائيل عدة مرات في الفترة الأخيرة، للجيش المصري، على توسيع انتشار قوات له في شبه جزيرة سيناء الصحراوية، من أجل تعزيز جهوده ضد قوات تنظيم داعش، الذي ينشط في المنطقة.

وقالت مسؤول إسرائيلي إن بلاده "تدرس الطلبات المصرية بزيادة عدد الجنود في سيناء، بشكل عميق"، مضيفا أن "إذا احتاج السيسي إدخال قوات إضافية إلى سيناء لمحاربة داعش، سنقول له تفضل".

وأوضحت جهات إسرائيلية، أن الجيش المصري عمد عدة مرات إلى زيادة قواته في سيناء، بدون التنسيق مع إسرائيل، التي اضطرت لتقديم احتجاج بالموضوع إلى أجهزة المراقبة. وقالت الجهات إن تقديم الاحتجاجات على "الخروقات والانتهاكات المصرية"، تم بموافقة المستوى السياسي في إسرائيل.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن المصادقات الإسرائيلية، أسفرت عن مضاعفة الجيش المصري لقواته في سيناء.

وكان رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، قد كشف في تصريحات نادرة، عن حجم القوات المشاركة في الحرب على "الإرهاب". وأشار فريد إلى أن حجم القوات البرية في سيناء، وصل إلى 88 كتيبة، بإجمالي 42 ألفاً و630 مقاتلاً و800 مركبة، مقابل 41 كتيبة بتعداد يصل إلى 25 ألف جندي، انتشروا في سيناء قبل عام.

وتقيّد معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، التواجد العسكري للبلدين على الحدود بينهما. ويحق للطرفين –بحسب المعاهدة-زيادة التواجد العسكري في المنطقة، بموافقة كلا الجانبين. 

وأطلق الجيش المصري، في9 فبراير / شباط، "العملية الشاملة سيناء 2018" لمجابهة "الإرهاب"، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية. 

#السيسي #سيناء #اسرائيل

أخبار ذات صلة

سيناء - ارشيف

القناة العبرية العاشرة : مصر ستطلب إدخال قوات إضافية لسيناء

الهاشتاغ "المسيء" للسيسي لا يزال يثير جدلا واسعا في مصر

شاهد الفيديو.. شيخ أزهري: يجوز "للسيسي" فقع أعين المواطنين

فيديو..لفظ خارج وبذيء من مؤيدة للسيسي لمذيع "مكملين"

فيديو ...القرموطي للسيسي: "ممكن أقلك حاجة ومتزعلش"؟

جيروزاليم بوست العبرية : إسرائيل لن تقول "لا" للسيسي ا

الأكثر قراءة اليوم

هنية وقيادات حماس يعودون إلى غزة

بالصور : جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة ومنظومات قتالية جديدة

بن سلمان إلى مصر.. 20 سيارة خاصة و6 أخرى محملة بالأغراض الخاصة تسبقه للقاهرة

لأول مرة منذ شهور .. تراجع على أسعار البنزين والسولار في الاسواق الفلسطينية

مسؤول اسرائيلي : سنقول للسيسي "تفضل" إذا احتاج إدخال قوات لسيناء

شاهد: فيديو جديد يوثق إطلاق النار على السراديح من مسافة صفر

اسرائيل : الحرب القادمة مع لبنان ستكون مدمرة و تنتهي بقتل نصرالله

الأخبار الرئيسية

هنية مع الوفد المصري

هنية يلتقي الوفد الأمني المصري بغزة

ترامب والرئيس عباس

يديعوت: ترامب يوافق على اقامة دولة فلسطينية لكن بشرط

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم إحباطه هجوم على حدود قطاع غزة

أوروبا تسابق الزمن لمحاولة تعديل "صفقة القرن"

جنود الاحتلال

بالصور : جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة ومنظومات قتالية جديدة

الاتصالات الفلسطينية