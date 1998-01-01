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بالصور : جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة ومنظومات قتالية جديدة

الأربعاء 28 فبراير 2018 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور : جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة ومنظومات قتالية جديدة



القدس المحتلة / سما /

كشف الذراع البري التابع لجيش الاحتلال  الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن الأسلحة والوسائل القتالية الجديدة ، والتي ستدخل لحيز الخدمة العملياتية في صفوف ألوية المشاة المختلفة.

ووفقا لموقع القناة السابعة فقد عرض الذراع البري عددا من المنظومات والأسلحة الجديدة ، بما في ذلك ما يلي :

1- الموجه "الخنجر" : وهو عبارة عن منظار دقيق سيدخل حيز الخدمة العملياتية في صفوف لواء جفعاتي مطلع الشهر القادم ، حيث سيساعد في تعزيز دقة الإصابة.

2- منظومة الزناد الذكي : وهي منظومة جمع ذكية ، قادرة على توجيه النيران بناء على المعلومات التي تقوم بجمعها .

3- ناقلة الجند " إيتان " : وهي ناقلة مدولبة تمتلك قدرات كبيرة في الحركة والمناورة لنقل القوات إلى عمق أراضي العدو ، كما ستدخل حيز الخدمة العملياتية في صفوف لواء الناحل.

4- حوامة ضخمة : وهي عبارة عن حوامة كبيرة ستكون تحت إمرة قادة السرايا في الميدان ، حيث أنها تتميز بقدرات كبيرة بما في ذلك المكوث الطويل في الجو وتطير لمديات بعيدة جدا ، الأمر الذي سيعزز من قدرات جمع المعلومات التكتيكية في الميدان .

5 - طائرة " شفريريت " : وهي طائرة غير مأهولة تتميز بقدرتها على القيام بمهمات إيصال الدعم اللوجستي بمختلف أنواعه إلى القوات في عمق أراضي العدو ، حيث أنها قادرة على حمل مواد تموينية يصل وزنها إلى أكثر من 500 كجم ، كما أنها قادرة على الطيران حتى مدى 50 كم ، إضافة إلى قدرتها على نقل المصابين وإخلائهم من أرض المعركة .

6 - مروحية "يسعرون يروك " وهي مروحية غير مأهولة قادرة على حمل أكثر من 80 كجم ، وتطير على ارتفاعات منخفضة .

7- حوامة تسور : وهي حوامة تكتيكية متعددة المهام ، تتميز بقدراتها الكبيرة في تنفيذ عمليات الرصد والمراقبة ليلا ونهارا ، كما أنها قادرة على الطيران لأكثر من ساعة كاملة في الجو ، إضافة إلى أنها تتميز بمرونتها وقدرتها على العمل في مسارح العمليات المختلفة .



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