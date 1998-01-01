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فرنسا تتعهد بـ 10 ملايين يورو لمشروع محطة تحلية مياه في غزة

الأربعاء 28 فبراير 2018 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تتعهد بـ 10 ملايين يورو لمشروع محطة تحلية مياه في غزة



غزة / سما /

 تعهدت فرنسا بدفع مبلغ 10 ملايين يورو لصالح مشروع إنشاء محطة تحلية المياه في قطاع غزة وفقا لما نقلته وكالة "وفا".

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما، رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، وسفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، مع المدير العام للعولمة والثقافة والتعليم والتنمية الدولية في وزارة الخارجية الفرنسية لوران بيلي، والمدير العام المنتدب للوكالة الفرنسية للتنمية جيريمي بيليه.

واكد غنيم خلال اللقاءين ضرورة بناء هذه المحطة والاسراع في وضعها موضع التشغيل، خاصة أن أكثر من 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب والاستخدام البشري، جراء نسب التلوث العالية.

وتطرق الجانبان، خلال الاجتماعين، إلى مؤتمر الدول المانحة، الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية في العشرين من آذار مارس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومن المنتظر ان يناقش المجتمعون سبل دعم القطاعات الأساسية في فلسطين خاصة قضية المياه، التي تعد من القضايا الشائكة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

من جهته، أكد الجانب الفرنسي، التزام بلاده بدعم القطاعات الحيوية في فلسطين والعمل على تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، جنبا الى جنب مع الاستمرار في دعم القطاعات الاخرى.

#فرنسا #محطة تحلية #غزة

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