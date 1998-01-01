عودة ٢٢ مواطنا عالقا من مطار القاهرة الى غزة

غزة / سما /

قالت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة انه بعد جهود حثيثة بذلتها مع مصر وصل الى صالة معبر رفح ٢٢ من المواطنين الفلسطينيين العالقين الذين كانوا متواجدين في مطار القاهرة الدولي منذ اسبوع.



وأكدت السفارة استمرارها ببذل كافة الجهود من خلال التنسيق المستمر بين السفير دياب اللوح والمصريين من اجل عودة كافة العالقين المتواجدين في مصر الى قطاع غزة في اقرب وقت ممكن.



وقدم السفير دياب اللوح خالص شكره وتقديره للسلطات المصرية التي لا تتوان عن تقديم المساعدة لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة برغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر الشقيقة، واكد مجددا موقف وشراكة فلسطين الى جانب مصر في حربها على الاٍرهاب.

