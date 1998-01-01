جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عودة ٢٢ مواطنا عالقا من مطار القاهرة الى غزة

الأربعاء 28 فبراير 2018 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة ٢٢ مواطنا عالقا من مطار القاهرة الى غزة



غزة / سما /

قالت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة انه بعد جهود حثيثة بذلتها مع مصر وصل الى صالة معبر رفح ٢٢ من المواطنين الفلسطينيين العالقين الذين كانوا متواجدين في مطار القاهرة الدولي منذ اسبوع.

وأكدت السفارة  استمرارها ببذل كافة الجهود من خلال التنسيق المستمر بين السفير دياب اللوح والمصريين من اجل عودة كافة العالقين المتواجدين في مصر الى قطاع غزة في اقرب وقت ممكن.

وقدم السفير دياب اللوح خالص شكره وتقديره للسلطات المصرية التي لا تتوان عن تقديم المساعدة لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة برغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر الشقيقة، واكد مجددا موقف وشراكة فلسطين الى جانب مصر في حربها على الاٍرهاب.
 

#غزة #معبر رفح #مطار القاهرة

أخبار ذات صلة

عودة المواطنين العالقين في مطار القاهرة إلى قطاع غزة

مطار القاهرة

فلسطينيون عالقون في مطار القاهرة منذ شهر يناشدون إنهاء احتجازهم للعودة إلى غزة

معبر رفح -ارشيفية

فتح معبر رفح باتجاه واحد لمدة يوم لعودة العالقين في مطار القاهرة

شبان محتجزين في مطار القاهرة

محتجزون في مطار القاهرة يناشدون السفارة الفلسطينية التدخل بعدم ترحيلهم

عالقون قرب معبر رفح

مئات العالقين قرب معبر رفح وفي مطار القاهرة يطالبون بالتدخل لوضع حد لمأساتهم

احتلال - ارشيف

الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في مطار بن غريون اليوم

الأكثر قراءة اليوم

صور: توماس غزة.. شاب فلسطيني تحدى الجاذبية ويسعى للعالمية

صادم: عمال إغاثة تلقوا "خدمات جنسية" من سوريات مقابل معونات غذائية

مردخاي يهدد حماس : إذا لم يتم إعادة جنودنا ستدفع غزة الثمن

إسرائيل والإمارات والصين والمكسيك تآمرت على كوشنير

مطالبة السيسي وقف التشويش على الشبكات الخليوية الإسرائيلية

اليسا تشعل مواقع التواصل: لن ينالوا من القدس

فيديو صادم.. تحرش جماعي بناشطة سياسية في باكستان

الأخبار الرئيسية

جنود الاحتلال

بالصور : جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة ومنظومات قتالية جديدة

هنية وقيادات حماس يعودون إلى غزة

هنية وقيادات حماس يعودون إلى غزة

وفد حماس في القاهرة

القاهرة: انتهاء الإجتماعات الداخلية للمكتب السياسي لـ"حماس

تشريعي غزة

تشريعي غزة يهاجم حكومة الحمد الله بسبب الميزانية و يطالبها بالاستقالة

ترامب والسيسي

في مؤتمر دولي ..ترامب سيعلن تفاصيل "صفقة القرن" من القاهرة وهذه اهم ملامحها الرئيسية

الاتصالات الفلسطينية