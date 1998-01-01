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الحكم على أسيرين من يعبد بالسجن 52 شهرا وغرامة مالية 10 آلاف شيقل

الأربعاء 28 فبراير 2018 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم، على الأسيرين محمد عبد الكريم أبو بكر (25 عاما)، وشاهر محمود حمارشة (30 عاما)، من بلدة يعبد في محافظة جنين، بالسجن الفعلي لمدة 52 شهرا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف شيقل، لكل منهما.

وأشار والد الأسير، أبو بكر، إلى أن نجله وزوج ابنته حمارشة اعتقلا في شهر آذار من العام 2016، وأنهما يقبعان في سجن جلبوع.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع أبناءه وبناته من زيارة شقيقهم محمد، منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه رفع قضية لـ"مؤسسة الشكاوى" بالقدس من أجل منحهم تصاريح زيارة.

#السجن #الحكم #غرامة

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