المالكي يلتقي رئيس مجلس حقوق الانسان للدورة 37 لمجلس حقوق الانسان في جنيف

جنيف / سما /

عقد وزير الخارجية د. رياض المالكي، اليوم الاربعاء 28 شباط، لقاءً على هامش اعمال مجلس حقوق الانسان، مع السفير فيسلاف سوك، رئيس مجلس حقوق الانسان للدورة 37، في جنيف - سويسرا، حيث اشاد بجهود سلوفينا في رئاسة المجلس، والعمل الجاري على تطوير عمل منظومة حقوق الانسان وتعزيزها في العالم، وخاصة في فلسطين التي تعاني من الانتهاكات الاسرائيلية المنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

ووفي نفس الوقت أكد المالكي على جاهزية دولة فلسطين وبعثتها لدى الامم المتحدة في جنيف، للتعاون مع رئاسة المجلس لانجاح مهامهم وجهودهم في حماية وتعزيز حقوق الانسان.

واطلع الوزير المالكي السيد فيسلاف سوك على اخر المستجدات السياسية في فلسطين، وانتهاكات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.