شاهد: فيديو جديد يوثق إطلاق النار على السراديح من مسافة صفر

وكالات

بيّن توثيق مصور جديد وواضح لواقعة قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الشهيد ياسين السراديح في أريحا، بتاريخ 22 شباط/فبراير.

ويظهر الشريط المصور الذي نشرته منظمة "بتسيليم" اليوم، الأربعاء، قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على الشهيد من مسافة صفر، وبعد ذلك بدأوا بركله بقوة بأرجلهم وبأعقاب البنادق، بينما كان ممددا على الأرض، دون تقديم أي علاج طبي له حتى استشهاده.

وزعمت قوات الاحتلال أن السراديح قد استشهد نتيجة استنشاق الغاز المدمع، ونتيجة للضرب على صدره.

وكانت الواقعة قد حصلت قربة الساعة الواحدة ليلا، حيث دخل نحو 20 جنديا من جنود الاحتلال إلى مركز أريحا، وذلك لتنفيذ حملة اعتقالات.

وبعد نحو ربع ساعة، دخل عدد من الجنود إلى أحد المنازل، وأجروا عملية تفتيش. وأدى تواجد قوات الاحتلال إلى مواجهات تخللها رشق القوات بالحجارة.



وبحسب الشريط، فإن السراديح (35 عاما) كان يركض ويحمل عامودا بيده، وعندها هاجمه أحد الجنود بغتة وأطلق عليه النار.

وبعد إصابته، سقط السراديح أرضا، وعندها خرج ثلاثة جنود آخرون من زقاق جانبي، وبدأوا بركله بأرجلهم، وبأعقاب بنادقهم، ثم جروه إلى داخل الزقاق. وواصلوا جره بينما كان ممددا على بطنه على الأرض، دون تقديم أي علاج طبي له.