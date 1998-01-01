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فرنسا تتعهد بدفع 10 ملايين يورو لصالح مشروع محطة تحلية مياه غزة

الأربعاء 28 فبراير 2018 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

تعهدت فرنسا، اليوم الأربعاء، بدفع مبلغ 10 ملايين يورو لصالح مشروع إنشاء محطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما، رئيس سلطة المياه الوزير م. مازن غنيم، وسفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، مع المدير العام للعولمة والثقافة والتعليم والتنمية الدولية في وزارة الخارجية الفرنسية لوران بيلي، والمدير العام المنتدب للوكالة الفرنسية للتنمية جيريمي بيليه.

وبحث غنيم والهرفي، مع المسؤولين الفرنسيين، التحضيرات لاجتماع الدول المانحة المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر آذار المقبل.

وأكد م. غنيم خلال اللقاءين ضرورة بناء هذه المحطة، والاسراع في وضعها موضع التشغيل، خاصة أن أكثر من 97% من المياه الموجودة في القطاع غير صالحة للشرب والاستخدام البشري، جراء نسب التلوث العالية، ما يهدد بكارثة انسانية حقيقية بعد أكثر من 10 سنوات على الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة.

وشدد م. غنيم على أن الكارثة ستطال بآثارها جميع سكان القطاع، البالغ عددهم حوالى مليوني شخص، وليس مناطق صغيرة، وستمتد إلى إسرائيل ذاتها، إضافة إلى مخاطر الهجرة واللجوء التي تنتج عن الكوارث الانسانية.

وتطرق الجانبان، خلال الاجتماعين، إلى مؤتمر الدول المانحة، الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية في العشرين من آذار مارس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومن المنتظر أن يناقش المجتمعون سبل دعم القطاعات الأساسية في فلسطين، خاصة قضية المياه، التي تعد من القضايا الشائكة بين سلطات الاحتلال الاسرائيلي والقيادة الفلسطينية.

من جهته، أكد الجانب الفرنسي، التزام بلاده بدعم القطاعات الحيوية في فلسطين والعمل على تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، جنبا الى جنب مع استمرار الدعم في القطاعات الاخرى.

#فرنسا #مياه غزة

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