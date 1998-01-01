وفد من جمعية رجال الاعمال يزور مركز الوفاء للمسنين وسط غزة

غزة / سما /

زار وفد من جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين مركز الوفاء لرعاية المسنين الواقع في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، بهدف الاطلاع والتعرف على المركز وخدماته أوضاع المسنين الصحية والمعيشية، وطبيعة الخدمات المقدمة لهم، وتقديم المساعدات اللازمة للمركز والمسنين.

وأكد الوفد الذي ضم أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة ومدير الجمعية رغبته بالتعاون والتنسيق مع إدارة المركز بما يخدم شريحة المسنين، ويضمن لهم حياة كريمة كباقي أفراد المجتمع الفلسطيني.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية نبيل أبو معيلق إن جمعية رجال الاعمال لن تتواني في تقديم المساعدة لكافة الشرائح التي تعاني من أوضاعاً إنسانية خاصة لاسيما فئة المسنين والتي تحتاج للدعم والمساندة من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أبو معيلق أن الجمعية ستتواصل بشكل دائم مع المركز بهدف المساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة للمسنين النزلاء.

بدوره قال مدير جمعية رجال الاعمال المهندس محمد مشتهى إن زيارة الجمعية حملت برفقتها مجموعة من المساعدات العينية الهادفة للتخفيف عن نزلاء المركز ومحاولة مساعدتهم، حيث يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام خاصة في ظل نقص الأغذية والأدوية في الفترة الاخيرة.

من جهته قدم المدير التنفيذي لمركز الوفاء م. بسمان العشي شرحاً عن المركز منذ نشأته ،وخدماته المجانية التي يقدمها للمسنين ممن ليس لهم أبناء ولا معيل ، وبرامج المركز، والتي تشمل مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية ومركز السكر والقدم السكري وبرنامج التأهيل الطبي المجتمعي برفح ونادي الوفاء الرياضي.

وأوضح العشي أن المركز منذ نشأته عمل في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة جداً والتي لم تُحد من استمراره في العطاء الانساني وقدم خدماته لأكثر من 500 مسن ومسنة بإقامة دائمة.

وبين العشي أن المركز يقدم خدماته للمسنين على مدار 24 ساعة من خلال مشرفين موظفين متخصصين وقادرين على التعامل معهم وفقاً لبرامج تدريبية معدة مسبقاً مشيراً إلى أن خطة المركز المستقبلية تهدف للوصول للمسنين الموجودون في منازل عائلاتهم للتعريف بكيفية التعامل معهم لكي يشعروا بالأمان الكامل.

وقدم وفد رجال الاعمال مجموعة كبيرة من المساعدات العينية للمسنين توزعت ما بين احتياجات أساسية ومستلزمات طبية كان المركز بحاجة لها للاستمرار بتقدم خدماته للمسنين.