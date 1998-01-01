كلمة سياسية شاملة للرئيس غدا

رام الله / سما /

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني اليوم الأربعاء، إن الرئيس محمود عباس سيلقي يوم غد الخميس، كلمة سياسية شاملة، يستعرض فيها آخر التطورات السياسية خلال الفترة الأخيرة، وذلك لدى انطلاق أعمال الدورة العادية للمجلس الثوري التي تنطلق مساء غد في مقر الرئاسة برام الله وتستمر ثلاثة أيام.



وأوضح في تصريح صحفي لإذاعة "صوت فلسطين"، أنه سيتم خلال هذه الدورة التطرق لخطاب الرئيس أمام مجلس الأمن، والوضع الداخلي الفلسطيني، خاصة المصالحة، كما سيناقش المقاومة الشعبية وآليات تفعيلها، وسيقر استمرار حركة المقاطعة وضرورة تفعيلها محليا ودوليا، إضافة إلى دراسة إعادة تطوير العلاقة مع الأحزاب والقوى العربية.



وفيما يتعلق بالتوصيات التي ستخرج عن دورة المجلس الثوري، قال الفتياني إن المجلس سيحث القيادة على الدعوة لعقد المجلس الوطني دون إبطاء، مؤكداً أن الوحدة الوطنية قرار وليست خيارا.

