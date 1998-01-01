التربية تؤكد ضرورة الالتزام بتعليماتها الناظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة

رام الله / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، ضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس الخاصة ورياض الأطفال) بكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة؛ والناظمة لهذه المؤسسات، مشيرةً إلى أن هذا الإعلان يأتي في ضوء تلقي الوزارة العديد من الملاحظات والشكاوى على هذه المؤسسات.

وشددت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء على أنها ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة التي تخالف هذه الأنظمة والتعليمات، مشيرةً إلى أن هذه المؤسسات تخضع بشكل مباشر لقراراتها.

وأكدت الوزارة في بيانها، على ما يأتي: عدم رفع الرسوم والأقساط المدرسية بنسبة أكبر من نسبة غلاء المعيشة السنوية والتي تصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وعدم جباية أي مبالغ نقدية إضافية تحت أي مسمى آخر قبل الحصول على موافقة خطية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، وبعد تقديم المبررات المقنعة من قبل المدرسة، وعدم إضافة مراحل أو صفوف أو شعب دراسية بعد منح أو تجديد الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة؛ قبل الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة، والالتزام التام بعدد الطلبة الممنوح في رخصة المنح أو التجديد للمؤسسة التعليمية الخاصة، والالتزام التام بالتشكيلات المدرسية حسب خطة الوزارة، وعدم إدراج أي مواد أو مناهج دراسية إضافية أو برامج تعليمية دون الحصول على الموافقات الخطية اللازمة من الوزارة، والالتزام التام بأسس النجاح والرسوب والإكمال وآليات التقويم الصادرة عن الوزارة.

وشدد البيان على سلامة النقل والمواصلات الخاصة بالطلبة، من حيث الالتزام بشروط ترخيص المركبات حسب مواصفات وزارة النقل والمواصلات، والتزامها بالترخيص والتأمين وامتلاك السائق لرخصة القيادة التي تناسب نوع المركبة، والالتزام بالعدد المسموح به للمركبة، وتأمين مشرفة مرافقة للطلبة أثناء الذهاب والإياب إلى المؤسسة التعليمية، والحفاظ على البيئة الصفية والمدرسية الآمنة ومطابقتها لشروط الترخيص، من حيث الإضاءة والتهوية والأمن والأمان في المرافق العامة، وعدد الطلبة بالنسبة لمساحات الغرف والساحات، والمحافظة على النظافة والالتزام بقائمة الممنوع والمسموح في المقاصف المدرسية الصادرة عن الإدارة العامة للصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية.