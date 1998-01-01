جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية وقيادات حماس يعودون إلى غزة

الأربعاء 28 فبراير 2018 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية وقيادات حماس يعودون إلى غزة



غزة / سما /

عاد وفد المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، مساء الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الذي فتح بشكل خاص لعودة الوفد بعد أكثر من أسبوعين من زيارة للعاصمة المصرية القاهرة.

وكان الوفد الذي ضم خليل الحية وفتحي حماد وقيادات أخرى من الحركة غادر قطاع غزة في التاسع من الشهر الجاري متجها إلى القاهرة ، لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، قبل أن يعقد لقاءات تنظيمية مع وصول وفود من الحركة بالخارج إلى القاهرة.

وقالت حركة حماس في وقت سابق بأن اللقاءات مع المسؤولين المصريين كانت مثمرة ومهمة وأن الحركة تلقت وعودا بالتخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة.

وعقد وفد الحركة لقاءات مع مسؤولين من ما يعرف بتيار محمد دحلان، وكذلك مع شخصيات فلسطينية ومصرية.

ويعود الوفد في وقت ما زال فيه الوفد الأمني المصري بقطاع غزة يواصل مهامه من أجل حل جميع العقبات التي تواجه الحكومة من تمكينها لأداء مهامها.

#هنية #غزة #القاهرة

أخبار ذات صلة

حسين الشيخ

﻿الشيخ :تمكين الحكومة قبل حلول ديسمبر صعب وقيادات من حماس تضع «شروط تعجيزية للمصالحة

حسن يوسف - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل فجرا العشرات من كوادر وقيادات حماس بالضفة والقدس

اعتقال العشرات من نشطاء فتح

مركز الميزان : اعتقال العشرات من نشطاء وقيادات فتح في غزة

هنية والسنوار - ارشيف

هنية : السنوار مفخرة حماس ولن ياتي لمصر من غزة الا الخير

هنية - ارشيف

هنية يتلقى دعوة لمشاركة حماس في حوار القاهرة

رئيس الوفد المصري مع هنية

صور: عودة وفد حماس إلى قطاع غزة و الوفد المصري يلتقي هنية

الأكثر قراءة اليوم

صور: توماس غزة.. شاب فلسطيني تحدى الجاذبية ويسعى للعالمية

صادم: عمال إغاثة تلقوا "خدمات جنسية" من سوريات مقابل معونات غذائية

مردخاي يهدد حماس : إذا لم يتم إعادة جنودنا ستدفع غزة الثمن

إسرائيل والإمارات والصين والمكسيك تآمرت على كوشنير

مطالبة السيسي وقف التشويش على الشبكات الخليوية الإسرائيلية

اليسا تشعل مواقع التواصل: لن ينالوا من القدس

فيديو صادم.. تحرش جماعي بناشطة سياسية في باكستان

الأخبار الرئيسية

جنود الاحتلال

بالصور : جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة ومنظومات قتالية جديدة

وفد حماس في القاهرة

القاهرة: انتهاء الإجتماعات الداخلية للمكتب السياسي لـ"حماس

تشريعي غزة

تشريعي غزة يهاجم حكومة الحمد الله بسبب الميزانية و يطالبها بالاستقالة

ترامب والسيسي

في مؤتمر دولي ..ترامب سيعلن تفاصيل "صفقة القرن" من القاهرة وهذه اهم ملامحها الرئيسية

مردخاي

مردخاي يهدد حماس : إذا لم يتم إعادة جنودنا ستدفع غزة الثمن

الاتصالات الفلسطينية