هنية وقيادات حماس يعودون إلى غزة

غزة / سما /

عاد وفد المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، مساء الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الذي فتح بشكل خاص لعودة الوفد بعد أكثر من أسبوعين من زيارة للعاصمة المصرية القاهرة.

وكان الوفد الذي ضم خليل الحية وفتحي حماد وقيادات أخرى من الحركة غادر قطاع غزة في التاسع من الشهر الجاري متجها إلى القاهرة ، لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، قبل أن يعقد لقاءات تنظيمية مع وصول وفود من الحركة بالخارج إلى القاهرة.

وقالت حركة حماس في وقت سابق بأن اللقاءات مع المسؤولين المصريين كانت مثمرة ومهمة وأن الحركة تلقت وعودا بالتخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة.

وعقد وفد الحركة لقاءات مع مسؤولين من ما يعرف بتيار محمد دحلان، وكذلك مع شخصيات فلسطينية ومصرية.

ويعود الوفد في وقت ما زال فيه الوفد الأمني المصري بقطاع غزة يواصل مهامه من أجل حل جميع العقبات التي تواجه الحكومة من تمكينها لأداء مهامها.