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العلوم والتكنولوجيا تنظم ورشة عمل بعنوان الأجهزة الطبية (واقع .. آفاق .. تحديات)

الأربعاء 28 فبراير 2018 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلوم والتكنولوجيا تنظم ورشة عمل بعنوان الأجهزة الطبية (واقع .. آفاق .. تحديات)



خانيونس / سما /

نظم قسم العلوم الهندسية والفنون التطبيقية بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس ورشة عمل بعنوان الأجهزة الطبية واقع .. آفاق .. تحديات، بحضور نائب العميد للشؤون الأكاديمية الدكتور حسام نعيم النفار، ورئيس قسم العلوم الهندسية الدكتور وائل عايش، ومنسق قسم الجودة والنوعية المهندس إبراهيم الرقب، وبمشاركة من وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بـ رئيس الشؤون الأكاديمية بالوزارة الأستاذ محمود شعت، والمهندس محمد شعت رئيس قسم الكهروميكانيك بنقابة المهندسين، بالإضافة إلى وزارة الصحة ممثلة بنخبة من مهندسي صيانة الأجهزة الطبية بالوزارة، ومشاركة القطاع ممثل بطاقم هندسي من شركة انترميد بال للأجهزة الطبية.

وأكد د. النفار أن هذه الورشة تأتي في سياق حرص الكلية على تطوير كافة التخصصات التي تطرحها الكلية بما يعزز قدرات خريجيها بكافة الخبرات والمهارات التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل المحلي، مشيراً إلى أن الكلية ستأخذ بكافة التوصيات التي ستتمخض عن الورشة بما يضمن تطوير الخطة الدراسية.

من جانبه أوضح د. عايش أن قسم العلوم الهندسية يطرح التخصصات التقنية التي تساهم بشكل أساسي في سد الفجوة بين التعليم والعمل على مبدأ أن الانتقال من التعليم الي العمل يكون من خلال التعليم التقني والمهني، مبيناً أن القسم يعمل على تنظيم مثل هذه الورشات بغرض الاطلاع على واقع سوق العمل وربطه بالعملية التعليمة وتحديد احتياجاته من الخريجين.

وافتتح الورشة م. الرقب بالترحيب بالحضور، متحدثاُ عن محاور الورشة والتي تتضمن محورين أساسين هما واقع الأجهزة الطبية والذي قام المهندس مازن العرايشي بالحديث عنه وسرد واقع الاجهزة الطبية في قطاع غزة وما تواجهه من مشاكل وتحديات, في حين كان المحور الثاني بعنوان خطة هندسة الإلكترونيات التطبيقية- الأجهزة الطبية بين التعليم والعمل والذي تحدث عنه المهندس سمير جبر عضو الهيئة التدريسية في قسم العلوم الهندسية مقدماً شرحاً مفصلاً عن تخصص هندسة الالكترونيات التطبيقية-الأجهزة الطبيعة وتقديم نبذة عن الخطة الدراسية وتوصيف المساقات.

وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات المتمحورة حول ثلاث بنود رئيسة وهي أفكار ومقترحات لتطوير وتحديث خطة برنامج الاجهزة الطبية, وايجاد آلية بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم العالي والقطاع الخاص لتطوير مختبر الاجهزة الطبية, وكذلك التأكيد على تعزيز دور المؤسسات في تعزيز هذه الشراكة المجتمعية

#كلية العلوم

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