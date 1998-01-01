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نقابات العمال تعقد ورشة عمل حول قانون العمل

الأربعاء 28 فبراير 2018 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

خلال ورشة عمل نظمت بالتعاون بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل اليوم الاربعاء بعنوان الحقوق العمالية واشكاليات بيئة العمل المعاصرة بمشاركة العشرات من النقابيين وممثلين عن وزارة العمل بمدينة غزة بمركز التنمية البشرية .

وافتتح اللقاء سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مرحب بالحضور المشاركين و وممثلي وزارة العمل ورؤساء النقابات والنقابين وأكد على أهمية تطبيق قانون العمل وتحدث بان الورشة تأتي في إطار أنشطة الاتحاد الثقافية والتوعية وذلك لمعرفة حقوقهم وواجباتهم .

وكما تحدث رفيق أبو الجبين مدير الإدارة العامة لعلاقات العمل عن حقوق العمال واشكاليات بيئة العمل التي تواجه العمال من البطالة الدائمة والحد الأدنى للأجور والاجازات الغير مستفيدة والاعياد والتقادم بالقانون المدني والمكافئة اثناء العمل .

ودار حديث مطول بين النقابين و وممثلي وزارة العمل عن القانون الفلسطيني وعن المشاكل التي تواجه العمال الفلسطينين في بيئة العمل وفي الختام اتفق الجميع المشاركة علي ضرورة تطوير آليات عمل النقابات وزيادة التعاون المشترك مع جميع الهيئات والوزارات .

#نقابات العمال

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