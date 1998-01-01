نقابات العمال تعقد ورشة عمل حول قانون العمل

غزة / سما /

خلال ورشة عمل نظمت بالتعاون بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل اليوم الاربعاء بعنوان الحقوق العمالية واشكاليات بيئة العمل المعاصرة بمشاركة العشرات من النقابيين وممثلين عن وزارة العمل بمدينة غزة بمركز التنمية البشرية .

وافتتح اللقاء سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مرحب بالحضور المشاركين و وممثلي وزارة العمل ورؤساء النقابات والنقابين وأكد على أهمية تطبيق قانون العمل وتحدث بان الورشة تأتي في إطار أنشطة الاتحاد الثقافية والتوعية وذلك لمعرفة حقوقهم وواجباتهم .

وكما تحدث رفيق أبو الجبين مدير الإدارة العامة لعلاقات العمل عن حقوق العمال واشكاليات بيئة العمل التي تواجه العمال من البطالة الدائمة والحد الأدنى للأجور والاجازات الغير مستفيدة والاعياد والتقادم بالقانون المدني والمكافئة اثناء العمل .