أكثر من 400 طالب وطالبة فلسطينيين يشاركون في مؤتمر محاكاة الأمم المتحدة

رام الله / سما /

تم اختتام مؤتمر محاكاة الأمم المتحدة الفلسطيني السابع في مدرسة الفرندز رام الله بعد مرور ثلاثة أيام من الحوارات الفعالة بين أكثر من 400 طالب وطالبة من 11 مدرسة فلسطينية.

تم تنظيم مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الفلسطيني السابع لعام 2018 بشراكة استراتيجية مع بنك فلسطين وبلدية رام الله.

تم عقد المؤتمر برعاية كل من: شركة جوال (الراعي البلاتيني)، مطاحن القمح الذهبي وشركة بيرزيت للأدوية (الراعي الذهبي)، وشركة أوتو زون لتجارة السيارات وشركة المشروبات الوطنية (الراعي الفضي)، وفرن غوار والثلاثي جبران (الراعي البرونزي). مؤتمر نموذج الأمم المتحدة عبارة عن آلية تمكن الشباب من فهم دور مؤتمر الأمم المتحدة وتقليده في مجال حل القضايا الدولية.

في هذا العام ولأول مرة تم إضافة 3 لجان جديدة للمؤتمر: هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، و منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وتم التطرق لقضايا عالمية مثل تخفيض الانبعاثات من النقل الجوي، والحالات الإنسانية لدى السجينات الفلسطينيات، وأمور أخرى في إطار الموضوع الرئيسي "استهداف المفارقة في القضايا السياسية المعاصرة."

وكما هو الحال في أي مؤتمر دولي لنموذج الأمم المتحدة، يلعب المشاركون دور سفراء من دول الأمم المتحدة الأعضاء، ومجموعات المصالح، والمنظمات غير الحكومية في محاكاة للأمم المتحدة. ومؤتمر نموذج الأمم المتحدة الذي يتم عقده على مدار 3 أيام هو المؤتمر الوحيد الذي يمكن الطلاب الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13-17 عام، أي من الصف الثامن لغاية الصف الثاني عشر، من الاجتماع مع بعضهم والمشاركة والتحاور ومناقشة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية محلية ودولية وايجاد حلول لها.

تم عقد مراسم افتتاح واختتام المؤتمر في قصر رام الله الثقافي في رام الله بتاريخ 16 و18 شباط على التوالي، بينما عقدت جلسات المؤتمر في مدرسة الفرندز في البيرة.

بدأت رحلة مدرسة الفرندز في مؤتمر محاكاة الأمم المتحدة عام 2006 وتم تطويرها لاحقا من قبل طلاب المدرسة لتكون الفعالية بمثابة المؤتمر الأول والوحيد لنموذج الأمم المتحدة الذي يتم عقده في فلسطين سنويا ويمنح الطلاب الفلسطينيين الفرصة لتعزيز مهاراتهم في مجال حل الصراعات والنزاعات لتجهيز أنفسهم بشكل أفضل من أجل مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في المجتمع على مستوى محلي وعالمي.

وخلال السنوات السبع الماضية، ومن خلال المؤتمر تمكن الطلاب من المشاركة في مؤتمرات دولية لنموذج الأمم المتحدة في كل من الولايات المتحدة وهولندا واليونان والأردن ومصر وقطر والهند والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول.