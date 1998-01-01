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كهرباء غزة تجمد تفعيل الرسم الثابت لعدادات الدفع "10 شواقل"

الأربعاء 28 فبراير 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تجمد تفعيل الرسم الثابت لعدادات الدفع "10 شواقل"



غزة / سما /

قالت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، اليوم الأربعاء، إنها قررت تجميد العمل بقرار إعادة تفعيل الرسم الثابت البالغ 10 شواقل على عدادات الدفع المسبق للمشتركين.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة محمد ثابت في بيان صحفي، إن مجلس إدارة الشركة جمد العمل بالقرار لحين استكمال المشاورات الفنية والمالية والإجرائية بهذا الخصوص.

ونوه ثابت إلى أن هذه الرسوم لم تستحدث ولكن جُمدت مع بداية انطلاق مشروع تركيب عدادات مسبقة الدفع تشجيعًا للمواطنين على تركب عذا النوع من العدادات رغم أن عملية صيانة ومتابعة وبرمجة هذا النوع من العدادات يستنزف الكثير من المال والوقت والجهد في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى استثمار كل الموارد المالية لتحسين خدمة التيار الكهربائي وتطوير منظومة الكهرباء في قطاع غزة.

وتداولت وسائل إعلام عن شركة توزيع الكهرباء أنها تنوي تطبيق رسوم الاشتراك الثابت على العدادات مسبقة الدفع "10 شواكل"، إضافة إلى تفعيل دفع رسوم الاشتراك لذات العدادات والبالغة 300 شيكل تدفع لمرة واحدة.

#كهرباء غزة #دفع #مسبق

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