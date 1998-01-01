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"القدس المفتوحة" وكلية المدينة توقعان اتفاقية لتقديم خدمات تعليمية لطلبة من الداخل

الأربعاء 28 فبراير 2018 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

وقعت جامعة القدس المفتوحة وكلية المدينة، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات تعليمية لطلبة من الداخل الفلسطيني.

ووقع الاتفاقية التي جرت في مقر رئاسة جامعة القدس المفتوحة برام الله رئيس الجامعة يونس عمرو، فيما وقعها عن الكلية رئيسها رائد فتحي، وتأتي انسجاماً مع رؤية الطرفين ورسالتهما وأهدافهما في تعزيز التواصل بين أبناء الشعب الواحد، والحفاظ على هويته الوطنية.

ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية لتقديم خدمات التعليم الجامعي لطلبة مناطق الداخل الفلسطيني في التخصصات المتاحة لدى الجامعة التي اتفق عليها الطرفان، على أن تجري أعمال تدريس الطلبة والامتحانات في فروع الجامعة وفق أسلوب التعليم المفتوح المعتمد لديها، ويلتزم الطلبة بالخطط والمناهج الدراسية التي تقدمها الجامعة بتخصصاتها المختلفة.

وتمنح جامعة القدس المفتوحة الطلبة الملتحقين بها من خلال الكلية، الذين أنهوا متطلبات تخرجهم درجة البكالوريوس في التخصص الذي التحق به كل منهم، وسيخضع الطلبة الملتحقون للدراسة بالجامعة من خلال الكلية للأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في الجامعة ويلتزمون بها التزاماً تاماً.

وقال عمرو: إن جامعة القدس المفتوحة ستواصل تقديم خدماتها التعليمية لأبناء شعبنا في أراضي الداخل الفلسطيني، ضمن رسالتها الرامية إلى توفير التعليم لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتا إلى أن الجامعة ستتعاون مع كلية المدينة لتوفير التعليم للطلبة الراغبين من أبناء شعبنا في المثلث والنقب والجليل.

من جانبه، قال فتحي: إن شعبنا في الداخل المحتل عانى فترة طويلة من صعوبة القبول في الجامعات والكليات الأكاديمية الإسرائيلية، ما جعل فلسطينيي الداخل متأخرين أكاديمياً قياساً إلى باقي أبناء الشعب الفلسطيني، ويأتي هذا التعاون لجسر هذه الفجوة وتوفير التعليم لأبناء شعبنا كافة.

#القدس المفتوحة #اتفاقية

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