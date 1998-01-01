"شاكيرا" تدفع 20 مليون يورو لإنقاذ وضعها الضريبى بإسبانيا

عالم الفن

دفعت المغنية الكولومبية شاكيرا، صديقة الكتالونى جيرارد بيكية، لاعب فريق برشلونة الإسبانى، ما يزيد على 20 مليون يورو لتسوية جزء من الديون التى طلبتها مصلحة الضرائب الإسبانية، وذلك في إطار الاتهامات التى وجهت إليها بالتهرب الضريبي المزعوم خلال الفترة من 2012 إلى 2014، والخاص بإجمالى دخل شاكيرا خلال فترة إقامتها بالمملكة الإسبانية.

ويواصل مكتب المدعي العام في برشلونة التحقيق الجنائي فى شكوى مصلحة الضرائب بشأن ثلاث جرائم مالية بين عامي 2012 و2014، بالنظر إلى فترة إقامة الفنانة الكولومبية بإسبانيا خلال تلك السنوات، وهو ما نفته شاكيرا مدعيةً أنه خلال الفترة المزعومة بين عامي 2011 و2015 قد حافظت على إقامتها الضريبية خارج إسبانيا.

وذكرت صحيفة البيريوديكو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنّه وفي نوفمبر الماضي، قد ارتبط اسم شاكيرا فى ما يسمى فضيحة التهرب الضريبى، وكشف هذا التحقيق الصحفي عن أن المغنية كانت تعتمد الملاذ الضريبى في جزر البهاما، حيث تتم إدارة حقوقها الموسيقية التى تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات فى البلدان التي تتمتع بمزايا ضريبية مثل مالطة ولكسمبرغ.