جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو صادم.. تحرش جماعي بناشطة سياسية في باكستان

الأربعاء 28 فبراير 2018 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو صادم.. تحرش جماعي بناشطة سياسية في باكستان



وكالات

تعرضت امرأة عضو في الحزب الباكستاني الحاكم "الرابطة الإسلامية"، جناح نواز شريف، لتحرش جماعي، أمس الثلاثاء، وفق مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام المحلية الباكستانية.

وفي تصريح لوسائل إعلام، أكدت الناشطة وقوع الحادثة، التي وصفتها بـ"المعاملة المخزية".

وأضافت أنها ترجح أن الذين أساءوا التصرف ضدها ليسوا من أعضاء الحزب الحاكم: "إخواننا في حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف ليسوا من هذا النوع"، نقلا عن موقع "جيو تي في" الباكستاني.

وحدثت الواقعة عندما اقتحم رجال مكان تجمع النساء، بعد أن ألقى رئيس وزراء البنجاب، شهباز شريف كلمته، وشرعوا في الهجوم على المشاركات والتحرش بهن واستخدموا لغة مسيئة.

وفور تعرض المرأة للتحرش، تدخلت نساء أخريات ورجال لإنقاذها واستخدموا العصي لضرب المتحرشين، واستطاعوا إبعاد الضحية بعيدا عن أيديهم.

هذا وأمر وزير العدل في ولاية البنجاب رانا صنع الله، بفتح تحقيق للوقوف على حيثيات ما وقع، مؤكدا أن المتورطين في التحرش سيتم تحديد هوياتهم من مقطع الفيديو، وسيخضعون للعقاب وفقا للقانون.

#تحرش #باكستان #امرأة

أخبار ذات صلة

اغتصاب جماعي لطالبة جامعية في باكستان وتصويرها

شاهد الفيديو: تحرش جماعي بفتاتين بجدة يثير ردود فعل واسعة

فيديو: تونسية تضرب مسؤولا تحرش بها على الملأ

فيديو :شاب تحرش بالبنات شاهد كيف عاقبه شباب الحي؟

فيديو: خادمة تناشد لإنقاذها من تحرش ابن كفيلها السعودي

فيديو ..حادثة تحرش جديدة في الطائف.. والسلطات تحقق

الأكثر قراءة اليوم

صور: توماس غزة.. شاب فلسطيني تحدى الجاذبية ويسعى للعالمية

صادم: عمال إغاثة تلقوا "خدمات جنسية" من سوريات مقابل معونات غذائية

مردخاي يهدد حماس : إذا لم يتم إعادة جنودنا ستدفع غزة الثمن

إسرائيل والإمارات والصين والمكسيك تآمرت على كوشنير

اليسا تشعل مواقع التواصل: لن ينالوا من القدس

مطالبة السيسي وقف التشويش على الشبكات الخليوية الإسرائيلية

فيديو صادم.. تحرش جماعي بناشطة سياسية في باكستان

الأخبار الرئيسية

جنود الاحتلال

بالصور : جيش الاحتلال يكشف عن أسلحة ومنظومات قتالية جديدة

هنية وقيادات حماس يعودون إلى غزة

هنية وقيادات حماس يعودون إلى غزة

وفد حماس في القاهرة

القاهرة: انتهاء الإجتماعات الداخلية للمكتب السياسي لـ"حماس

تشريعي غزة

تشريعي غزة يهاجم حكومة الحمد الله بسبب الميزانية و يطالبها بالاستقالة

ترامب والسيسي

في مؤتمر دولي ..ترامب سيعلن تفاصيل "صفقة القرن" من القاهرة وهذه اهم ملامحها الرئيسية

الاتصالات الفلسطينية