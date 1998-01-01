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سجن "شيرين" 6 أشهر بسبب "تصريحات البلهارسيا"

الأربعاء 28 فبراير 2018 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سجن "شيرين" 6 أشهر بسبب "تصريحات البلهارسيا"



عالم الفن

قضت محكمة جنح مصرية، الثلاثاء، بمعاقبة الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهمة الإساءة إلى مصر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تصريحات البلهارسيا”، وذلك بالحبس 6 أشهر وكفالة 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره عشرة آلاف وواحد جنيه أتعاب المحاماة.

وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص المادة “102 مكرر. أ” من قانون العقوبات المصري والذي يقضي بحبس وتغريم كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة كان من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن.

وكانت نقابة الموسيقيين المصرية قد قرّرت إيقاف “شيرين” لشهرين عن الغناء، وذلك منذ وقت الإعلان عن القرار، ليرفع الإيقاف في الرابع عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

#شيرين #السجن #البلهارسيا

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