المجلس الأعلى للرياضة يتسلم ملعب بدّو

رام الله / سما /

تسلّم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الثلاثاء، ملعب بدّو لكرة القدم، عقب الانتهاء من تعشيبه صناعياً.

وتكون طاقم المجلس الأعلى من: معتصم أبو غربية، مدير عام مجلس الوسط، والمهندستان: رشا أبو عامر ورنده عليان، من الإدارة العامة للمنشآت، وكمال دقماق وإسلام حمد، من دائرة الأندية في الوسط.

وكان في استقبال طاقم المجلس الأعلى رئيس بلدية بدّو، سالم أبو عيد، ورئيس نادي بدّو، خالد منصور، والمهندس رامي حميدان، وأكد أبو غربية أن المجلس الأعلى ممثلا برئيسه اللواء جبريل الرجوب، والوزير عصام القدومي، امين عام المجلس، يشدد على تطوير البنية التحتية الرياضية وفق المواصفات والمعايير الدولية.

وأضاف: "من الخطط التي تتضمنها اجندة المجلس، تشييد صالات رياضية مغلقة ومتعددة الاستخدامات في كافة التجمعات السكانية".

وعاينت المهندستان أبو عامر وعليان آلية تثبيت وفرد العشب مع الرمال والمطاط، ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية المطلوبة لتنفيذ المشروع من بنية تحتية ورسم حدود الملعب بالعشب الأبيض.

وذكرت رشا أبو عامر أن تجهيز الملعب جاء ضمن "المنحة الصينية لتأهيل وتعشيب الملاعب"، وتشتمل على تعشيب 22 ملعبا، بمساحة اجمالية قدرها 114120 مترا مربعا من العشب الصناعي.