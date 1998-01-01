المزين يخرج عن صمته بعد قرار إقالته!

غزة / سما /

خرج المدرب محمود المزين عن صمته, بعد قرار إدارة خدمات رفح بإقالته من تدريب الفريق خلال الساعات الماضية.

وقال المزين لبرنامج "الكورة والملاعب" عبر إذاعة صوت الأقصى, إنه متفاجئ من قرار الإقالة, نافيا اتهامه بتحريض اللاعبين على توقيع عقود رسمية مع الإدارة لضمان حقوقهم المالية.

وكانت إدارة خدمات رفح قد أعلنت إقالة المزين, بعدما اتهمته بتحريض اللاعبين ضدها, للمطالبة بتوقيع عقود رسمية مع النادي بدءا من الموسم المقبل.

وأضاف: "أنا أطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة حقيقة الاتهامات, لم أتحدث مع اللاعبين بهذا الخصوص أبدا, وأستغرب اتهامي بأشياء غير صحيحة".

وتابع: "سيكون من حقي الحصول على رد اعتبار أمام الجميع في حال صدق كلامي, أنا جاهز لأي عقوبة تفرضها إدارة خدمات رفح لو أثبتت أني مخطئ بحقهم".

وواصل: "كان على الإدارة أن تتحدث معي لمعرفة الحقيقة من عدمها, أعتقد أن القرار تم اتخاذه مسبقا", منوها إلى أنه لم يتم إخباره بالإقالة رسميا حتى الآن.

وأوضح أنه لن يبقى على رأس عمله مع خدمات رفح, حتى في حال إثبات صدق كلامه, نظرا لعدم حصوله على التقدير الكافي من إدارة النادي.

يشار إلى أن المزين قاد خدمات رفح الموسم قبل الماضي لإحراز لقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه, ودرّب النادي في ظروف صعبة, لا سيما بعد مرض نجله في السنوات الأخيرة.