الرجوب يهاجم إنفانتينو ويرفض الدعم الأمريكي المشروط

رام الله / سما /

هاجم اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متهماً إياه بالخضوع لنفوذ وإرادة إسرائيل.

وقال الرجوب، في منتدى الصحافة الرياضية الذي نظمته المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين أمس في العاصمة الجزائرية، إن انتفانتينو لم يتصرف بالشكل اللائق مع الشكوى الذي تقدم بها الاتحاد الفلسطيني ضد إسرائيل.

وأضاف: "سلوك إنفانتينو غير سليم وغير واقعي وهو خاضع لنفوذ وإرادة إسرائيل، رغم أن فيفا توصل برسالة من الأمين العام للأمم المتحدة تفيد بعدم شرعية مستوطنات الضفة الغربية".

وأكد الرجوب أن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ستفصل في موضوع الاتحاد الفلسطيني يومي السادس والسابع من آذار المقبل.

كان فيفا رفض العام الماضي خلال الجمعية العمومية التي أقيمت في البحرين، طلب اتحاد الكرة الفلسطيني القاضي بالتصويت على عدم شرعية تواجد ستة فرق تابعة لمستوطنات في الضفة الغربية، وحقه في إدارة المنافسات الكروية على أراضيه دون أي تدخلات.

من جهة أخرى، كشف الرجوب انه رفض دعماً أمريكياً مشروطا للمساعدة في بناء منشآت رياضية، مؤكدا أنه يفضل الاكتفاء بالأموال التي تمنحها السلطة الفلسطينية على الأموال "المشروطة" مهما كان مصدرها.

ونوّه الرجوب إلى التطور الذي بلغه المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، بدليل احتلاله المركز الـ73 في تصنيف فيفا بعدما كان يحتل المركز الـ193 عام 2009، مشيرا إلى احتلال المنتخب الأولمبي المركز السادس آسيويا.

واعتبر رئيس اللحنة الأولمبية الفلسطينية أن منتخب كرة السلة تقدم خطوات مهمة جدا، مشيرا بأن رياضات أخرى بدأت تشق طريقها بنجاح كالكاراتيه والسباحة والتايكواندو والجودو.

غير أن الرجوب اعترف بأن الرياضة الفلسطينية بحاجة إلى الكوادر الفنية صاحبة الخبرة حتى تساعد على تكوين سليم ومتين لأبطال فلسطين في المستقبل.

وذكر الرجوب أنه بحث مع رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي امكانية استفادة الرياضة الفلسطينية من خبرات الكوادر الجزائرية واستضافة منتخبات جزائرية، متمنيا الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن قبل نهاية العام الحالي.

وأشاد الرجوب بموقف الرياضيين الجزائريين الذين رفضوا مواجهة رياضيين من اسرائيل، واصفاً "التطبيع الرياضي" مع الهيئات الرياضية التي تتبع الحكومة الإسرائيلية بـ" الجريمة". كما دعا الدول العربية إلى السير على نهج الجزائر التي لا تتخلف أبدا عن تقديم المساندة والدعم للقضية الفلسطينية قولا وفعلا.

كما صرّح الرجوب أن فريق يحمل اسم " نجوم فلسطين" سيمثل الكرة الفلسطينية في البطولة العربية لأندية كرة القدم التي تنطلق الصيف المقبل، ملمحا إلى استقبال هذا الفريق لمنافسيه بملعب الخامس يوليو في العاصمة الجزائر. كما أشار إلى رغبة الاتحاد العربي لكرة القدم في بعث مسابقة "كأس فلسطين".

وأثنى الرجوب كثيرا على الجزائري محمد روراوة، واعتبره قامة رياضية عربيا وأفريقيا ودوليا، موضحا بأن الاتحاد العربي لكرة القدم استفاد من خبرته كثيرا.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد الأسيوي سليمان بن ابراهيم آل خليفة سيزور الضفة الغربية يوم 22 أبريل المقبل، فيما يترقب أن يحل المنتخب الكويتي ضيفا على "الفدائي" في أيار المقبل.