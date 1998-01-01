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سيميوني يحاول منع جريزمان من الانتقال إلى برشلونة

الأربعاء 28 فبراير 2018 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيميوني يحاول منع جريزمان من الانتقال إلى برشلونة



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية صباح اليوم الأربعاء، عن محاولة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، بإقناع مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان بالبقاء داخل فريق العاصمة، وإلغاء فكرة الانتقال إلى نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب تقارير صحفية إسبانية في الأونة الأخيرة، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع أتلتيكو مدريد على التعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان خلال الصيف المقبل، بصفقة قياسية جديدة أخرى للنادي الكتالوني لن تقل عن 100 مليون يورو.

ونقلاً عن الصحف الإسبانية، فإن إدارة برشلونة كانت قد توصلت بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع أنطوان جريزمان حول بنود عقده الشخصية قبل أكثر من 4 أشهر، لتصبح الصفقة أقرب من أي وقتٍ مضى في الوقت الحالي، حيث أن النجم الفرنسي حجز بالفعل القميص رقم 7 للموسم المقبل مع الفريق.

وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، إلى أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، يدفع ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى تجديد عقد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان وتوفير ما يريده، ومنعه من الذهاب إلى النادي الكاتالوني برشلونة.

#سيميوني #برشلونة

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